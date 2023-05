Chemie-Anhänger attackieren Fußballfan in Leipziger Imbiss

Leipzig. Keine Fanfreundschaft schlossen die Anhänger zweier Fußball-Regionalliga-Vereine am Samstag im Leipziger Stadtteil Schönefeld-Abtnaundorf. Vier Männer – laut Zeugenaussagen mit T-Shirts und Schals der BSG Chemie Leipzig bekleidet – betraten am Nachmittag gegen 16.30 Uhr einen Imbiss am Stannebeinplatz und attackierten einen Fan des FC Rot-Weiß Erfurt. „Aus der Gruppe heraus wurde der 23-Jährige beleidigt und in der Folge mit verschiedenen Einrichtungsgegenständen aus dem Lokal beworfen“, berichtete Polizeisprecher Chris Graupner am Sonntag.

Der 23-Jährige, der mit seiner Freundin in dem Imbiss war, wurde leicht verletzt. Die Angreifer seien in Richtung Waldbaurstraße geflüchtet, als die Polizei informiert wurde. Im Lokal entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt nun die Polizei.

Beide Teams hatten ihre Spiele am Samstag nicht gewinnen können. Chemie Leipzig trennte sich zu Hause 2:2-Unentschieden von Halberstadt, Rot-Weiß Erfurt kam bei Spitzenreiter Energie Cottbus nicht über ein 1:1 hinaus.