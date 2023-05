Musikalische Reise

Zum Jubiläum des Wave-Gotik-Treffens in diesem Jahr in Leipzig waren auch viele Wegbegleiter auf die Bühnen in Leipzig gekommen. Neben den großen Namen aus Dark Wave und EBM gab es auch jüngere Künstlerinnen und Künstler mit Indierock zu erleben. Fotograf André Kempner war mit dabei.