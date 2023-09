﻿Childhood-Haus Leipzig: Kindgerechte Gespräche mit jungen Gewaltopfern sind das Ziel

Die Childhood-Häuser

Das Konzept der Childhood-Häuser nimmt die Idee des skandinavischen „Barnahus“ (Kinderhaus) auf und setzt es abgewandelt in Deutschland um. Das erste „Barnahus“ wurde 1998 in Reykjavik errichtet, es folgten Einrichtungen in Schweden (2005), Norwegen (2007), Grönland (2011) und Dänemark (2013). Das erste Childhood-Haus in Deutschland wurde am 27. September 2018 in Leipzig eröffnet. Inzwischen gibt es Einrichtungen in Berlin, Düsseldorf, Flensburg, Hamburg, Heidelberg, München, Ortenau (Offenburg) und Schwerin. Im November soll ein weiteres Haus in Frankfurt/Main öffnen; auch für Dresden gibt es Pläne. Federführend bei der Gründung ist jeweils die internationale World-Childhood-Foundation (WCF), die Schwedens Königin Silvia im Jahr 1999 aus der Taufe gehoben hatte.