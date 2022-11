﻿Starke Aromen und Raffinesse: Das Chili-s﻿ will den Geschmack Indiens nach Leipzig bringen

Mit indischen Rezepturen, einem dezent gestylten Ambiente und sehr persönlichem Einsatz prägt Gastgeber Mamoj Kumar das Restaurant Chili-s am Südplatz in Leipzig. Lohnt sich der Besuch?

Leipzig. Was für ein betörender Duft! Klingt arg nach Klischee, ist aber der erste Eindruck beim Betreten dieses kleinen, neuen Restaurants in der Südvorstadt. Die Küche liegt zwar verborgen, doch aromatische Speisen, vom Service in Schalen an die Tische getragen, regen den Appetit an.

Positiv fällt sofort auf, dass der Raum ohne Figuren von Gottheiten, schweren Brokat und messingfarbene Dekorationen auskommt. Die Wände zieren dezent-verspielte Motive auf dunkelblauem Grund. An der Decke scheint ein Tisch zu schweben – mit gelb angestrichenen Elefantenköpfen als Tischbeinen – einfach so.