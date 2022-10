﻿Gasthaus Chinabrenner in Plagwitz muss schließen

Das chinesische Restaurant „Chinabrenner“ im Leipziger Westen schließt zum Jahresende seine Pforten, nach zehnjährigem Bestehen. Inhaber Thomas Wrobel berichtet warum – und wie er sich von den Gästen verabschieden will.

Leipzig. "Eine Ära geht zu Ende." So steht es auf der Webseite des Leipziger Gasthauses Chinabrenner. Das chinesische Restaurant in Plagwitz schließt zum Jahresende. Zehn Jahre lang hat der Künstler und Gastronom Thomas Wrobel (54) das Geschäft in der Gießerstraße betrieben. Nun funktioniere es nicht mehr, aufgrund der gestiegenen Kosten fehle die Perspektive.

