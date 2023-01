﻿Chinesisch essen: Das sind Leipzigs leckere Adressen

Vor genau 100 Jahren hielt die chinesische Küche Einzug in Deutschland. Mittlerweile rangiert China bei den Erwachsenen hinter Italien und Griechenland auf Rang drei beim Ausländisch-Essengehen. Wo findet man in Leipzig gute chinesische Küche?

Seit 1923 gibt es in Deutschland Chinarestaurants. Blick auf einen reich gedeckten Tisch im "Dim sum Haus", das älteste Chinarestaurant in Hamburg. Das Lokal wird seit 1964 in dritter Generation betrieben.

Leipzig. Die chinesische Küche hat vor genau 100 Jahren in Deutschland die Menschen nachhaltig beeindruckt: „1923 eröffnete das erste chinesische Restaurant in Berlin in der Kantstraße 130b“, schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung in einem Aufsatz über Berlin. Bis heute gilt die rund 2630 Meter lange Hauptverkehrsstraße im Ortsteil Charlottenburg als Chinatown der Hauptstadt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die chinesische Küche in Leipzig – was kommt nach dem Chinabrenner?

Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage liegen die chinesischen Restaurants bei den Erwachsenen in Deutschland auf Platz drei beim Ausländisch-Essengehen. Beliebter seien nur die Italiener und Griechen. In Leipzig ging Ende des Jahres die zehnjährige Ära des chinesischen Restaurants Chinabrenner in Plagwitz zu Ende. Gastronom Thomas Wrobel musste sein Geschäft aufgrund der gestiegenen Kosten schließen. Wer dennoch in den Genuss seiner chinesischen Küche kommen will, der hat vom 26. bis 28. Januar Gelegenheit, beim Pop Up-Dinner anlässlich des chinesischen Neujahrs dabei zu sein. Plätze vorher hier reservieren!

Welche chinesischen Restaurants in Leipzig abseits von Bratnudeln, Chop Suey und Nasi Goreng punkten können, haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Chinas Welt mit authentischer Küche

Außenansicht vom Restaurant „Chinas Welt“ in der Dohnanyistraße 11 in Leipzig. © Quelle: André Kempner

Speisekarte: In Chinas Welt können die Gäste eine Auswahl an warmen und kalten Vorspeisen, Suppen und (kleinen) Hauptgerichten, Meeresfrüchte und vegetarische Speisen genießen: Von Klebreisklößchen mit diversen Füllungen über Spitzkohl mit Schweinebauchspeck bis zu Fisch- und Fleischspezialitäten der chinesischen Küche und zum Dessert süßen Maiskuchen.

Das Besondere: Gäste-Rezensionen im Internet bescheinigen dem Restaurant eine authentische chinesische Küche, die am Tisch vom Personal ausführlich erklärt wird. "Kein Mainstream Chinese" heißt es weiter. Die Spezialitäten sollten am besten in die Mitte des Tisches gestellt werden, um von allen Anwesenden probiert werden zu können. Eine Tischreservierung am Wochenende ist zu empfehlen.

Adresse: Dohnanyistraße 13, 04103 Leipzig (Industriepalast)

Öffnungszeiten: Mo 17.30-22 Uhr, Di-Sa 11.30-14.30 Uhr und 17.30-22 Uhr, So 12-22 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nin Hao heißt übersetzt Guten Tag!

Koch Gui Wanmin in der Küche des Restaurants „Nin Hao“ in der Georg-Schumann-Straße brennt für sein Handwerk. © Quelle: André Kempner

Speisekarte: Alle Speisen vom Tu Dou Si (Kartoffelstreifen mit Chili) über Ma Po Dou Fu (Tofu mit Hackfleisch) bis zum Gong Bao Ji Ding (Huhn á la Gongbao) werden frisch und nach original chinesischen Rezepten zubereitet.

Das Besondere: Das Gohliser Lokal "Nin Hao", dessen Geschichte schon 1994 begann, ist nicht nur ein kulinarischer Ort – hier wird auch chinesische Kultur mit Festen und Kochkursen gelebt. Spezialität des Hauses ist eine aufwendig, über mehrere Stunden gegarte Pekingente in fünf Gängen, die mindestens einen Tag vorbestellt werden muss. Tipp: Chinesische Nudeln werden nach uralter chinesischer Tradition eigenhändig hergestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Adresse: Georg-Schumann-Straße 172-175/Axis-Passage, 04159 Leipzig

Öffnungszeiten: Di-So 11.30-15 Uhr und 17.30-23 Uhr

Zhang – Eine feurige Angelegenheit

Das „Zhang“ in der Windmühlenstraße in Leipzig ist ein Geheimtipp für Freunde der chinesischen Küche. © Quelle: Andre Kempner

Speisekarte: Genießen Sie im Zhang die Spezialitäten der chinesischen Küche: Gebratene und gedämpfte Teigtaschen mit Eiercreme- oder Bohnenpastefüllung, gebratene grüne Bohnen mit getrockeneter Peperoni, gebratener Schweinebauch mit eingelegtem Kohl, gedämpfter Fisch mit Sojasauce, Klebreisbällchen mit Erdnusscremefüllung.

Das Besondere: Das Lokal im Zentrum-Süd ist ein Geheimtipp unter den "Chinesen" der Messestadt – mit einem Tagesangebot zum günstigen Preis. Auf den Tisch kommen Gerichte der Sichuan-Küche mit einem großen Fleischanteil, die oft eine schweißtreibende Angelegenheit sind, wie es auf der offiziellen Webseite beschrieben wird. Der Klassiker der scharfen Küche ist allerdings ein vegetarisches Gericht: Mapo Tofu ist ein in Chilisauce geschmorter Tofu – gewürzt mit Bohnenpaste und Szechuanpfeffer. Das Mittagsbuffet von Dienstag bis Freitag mit vier Gerichten und einer Suppe gibt es für 7,50 Euro pro Person. Das Fondue-Buffet am Sonntagabend kostet 25,80 Euro pro Person.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Adresse: Windmühlenstraße 22, 04107 Leipzig

Öffnungszeiten: Mo 17-22 Uhr, Di-So 11-14.30 Uhr und 17-22 Uhr

China White – Klassiker und Urgestein in Leipzig

Speisekarte: Zum Lunch (nicht an Feiertagen) werden die Mittagsgerichte mit gedämpftem Reis serviert. Als Vorspeise gibt es auf Wunsch Tagessuppe oder eine Frühlingsrolle als Vorspeise. Als Fingerfood werden Wan Tan, chinesische Teigtaschen, oder Hühnerfilet-Saté gereicht. Zum Hauptgang munden zweifach gebratene Rinderfilets, Riesengarnelen mit Zitronengras und frischem Gemüse. Empfehlung des Hauses – ein scharfer Kimchi-Salat aus fermentiertem Chinakohl.

Das Besondere: Seit 21 Jahren ist Vincent Lee mit seiner Familie im altehrwürdigen "China White" eine Institution im Zentrum-Süd am Start. zum Publikum gehören viele Stammgäste und einige Promis der Leipziger Sportszene, die immer wieder gerne bei ihm einkehren, um seine Spezialitäten zu genießen.

Adresse: Peterssteinweg 17, 04107 Leipzig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Öffnungszeiten: Di-So 11.30-14 Uhr und 17.30-22 Uhr

Mekong-Bistro chinesischer Art

Speisekarte: Die Tagesangebote chinesischer Art wie Chop-Suey werden mit einer Penkingsuppe oder drei Mini-Frühlingsrollen serviert. Vor allem im Mittagsgeschäft laufen einfache Speisen aus Fernost wie Ha Cao Hap, gefüllte Teigtaschen, und Bratnudeln mit knuspriger Ente.

Das Besondere: Das Bistro im hinteren Bereich des Asia-Supermarktes ist zwar "keine Location für ein Date, aber sehr authentisch", schreibt ein Gast in seiner Rezension auf der Touristikwebsite TripAdvisor. Wer in seiner Mittagspause den Geschmack der chinesisch-vietnamesischen Küche sucht, der findet unweit des Hauptbahnhofes schnell etwas Leckeres.

Öffnungszeiten: Mo-Sa 9-20 Uhr

Adresse: Ritterstraße 44-48, 04109 Leipzig