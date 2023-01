Vor genau 100 Jahren hielt die chinesische Küche Einzug in Deutschland. Mittlerweile rangiert China bei den Erwachsenen hinter Italien und Griechenland auf Rang drei beim Ausländisch-Essengehen. Wo findet man in Leipzig gute chinesische Küche?

Leipzig. Die chinesische Küche hat vor genau 100 Jahren in Deutschland die Menschen nachhaltig beeindruckt: „1923 eröffnete das erste chinesische Restaurant in Berlin in der Kantstraße 130b“, schreibt die Bundeszentrale für politische Bildung in einem Aufsatz über Berlin. Bis heute gilt die rund 2630 Meter lange Hauptverkehrsstraße im Ortsteil Charlottenburg als Chinatown der Hauptstadt.