Chip-Riese ist gut fürs Gemüt: Sachsen freut sich über Milliarden-Projekt

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

das ist die Nachricht des Jahres, meint Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig. Der ist per Amt natürlich besonders erfreut, wenn es positive Nachrichten aus dem Unternehmerland Sachsen zu verkünden gibt. Doch in diesem Fall hat er nicht übertrieben: Der weltweit führende Mikrochip-Hersteller TSMC aus Taiwan, dessen Halbleiter in vielen Autos oder Apples iPhone verbaut werden, ist tatsächlich eine große Nummer. Die Entscheidung der Taiwanesen, in der Nähe des Dresdner Flughafens ihre neuen Fabrik zu bauen, ist tatsächlich Grund für einen Freudentag im Freistaat. Oder, wie unser Chefkorrespondent Kai Kollenberg treffend kommentiert: „Die neue Chipfabrik ist bereits jetzt eine Investition fürs sächsische Gemüt: Der Freistaat wirkt wieder konkurrenzfähig. Das sollte nicht unterschätzt werden.“

Rund 2000 Jobs sollen nun in Dresden entstehen. Da der Fachkräftebedarf besonders in der wachsenden Mikroelektronik-Branche riesig ist, will Sachsen neue Wege in der Ausbildung gehen. Ein neues Bildungszentrum soll jährlich 700 bis 1000 neue Arbeitskräfte für die Unternehmen bereitstellen. Als Starttermin für den ersten Ausbildungsjahrgang wird bereits 2026 angepeilt. Da steckt eine Menge Musik drin! Mehr Hintergründe zu den ehrgeizigen Plänen lesen Sie hier. Und was genau TMSC produziert, haben wir in einem detaillierten Hintergrund zusammengestellt.

Warum Dresden so hell als Europas Halbleiter-Leuchtturm strahlt, hat meine Kollegin Barbara Stock recherchiert. Interessant: Die Anfänge reichen teilweise bis in die DDR der 1960er Jahre zurück. Auch wenn es ein weiter Weg ist vom DDR-Kombinat VEB Mikroelektronik bis zu Bosch, Infineon, Globalfoundries oder jetzt TSMC: An der Elbe wird kontinuierlich eine Erfolgsgeschichte mit immer neuen Kapiteln geschrieben. Jeder dritte Mikrochip aus Europa wird inzwischen in Dresdner Fabriken hergestellt. Sage also bitte wirklich keiner mehr, Dresden liege im Tal der Ahnungslosen.

Bild des Tages

In Leipzig wird es ab Donnerstag wieder laut: Die "Gilde der Marktschreier" feiert 30 Jahre ihres Bestehens. Mit dabei am Völkerschlachtdenkmal ist auch "Wurst-Achim" - derzeit amtierender deutscher Meister der Marktschreier. Er und seine Kollegen werden vier Tage lang bis zum Sonntag ein herrliches Spektakel veranstalten. © Quelle: Jobo

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Gewaltverbrechen am Lindenauer Hafen: Die Ermittler sind inzwischen sicher, dass ein 25-jähriger Mann, der vor zwei Wochen tot in einem alten Speicher gefunden wurde, keines natürlichen Todes gestorben ist. Es werde jetzt wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt, hieß es. Polizeitaucher suchen weiter nach Spuren, die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Die Ermittler sind inzwischen sicher, dass ein 25-jähriger Mann, der vor zwei Wochen tot in einem alten Speicher gefunden wurde, keines natürlichen Todes gestorben ist. Es werde jetzt wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt, hieß es. Polizeitaucher suchen weiter nach Spuren, die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Den Stand der Dinge in diesem Fall lesen Sie hier.

Plakataktion gegen das Rauchen an Haltestellen verpufft? Die Beschwerden über Zigarettenqualm an Haltestellen der LVB waren so groß, dass sie die Stadt vor knapp zwei Jahren zum Handeln brachten. Doch der Erfolg der jetzt auslaufenden Plakataktion halte sich engen Grenzen, meint die Initiatorin – Die Beschwerden über Zigarettenqualm an Haltestellen der LVB waren so groß, dass sie die Stadt vor knapp zwei Jahren zum Handeln brachten. Doch der Erfolg der jetzt auslaufenden Plakataktion halte sich engen Grenzen, meint die Initiatorin – und fordert weitere Schritte.

Spektakel für Sternengucker: In der Nacht zu Sonntag wird der Höhepunkt der „Perseiden“ über Leipzig erwartet, dem ergiebigsten Sternschnuppenschauer des ganzen Jahres. Infos für jene, die sich etwas wünschen wollen. Warum das so ist, wie die Wetterprognosen sind und welche Veranstaltungen in Sternwarten geplant sind, In der Nacht zu Sonntag wird der Höhepunkt der „Perseiden“ über Leipzig erwartet, dem ergiebigsten Sternschnuppenschauer des ganzen Jahres. Infos für jene, die sich etwas wünschen wollen. Warum das so ist, wie die Wetterprognosen sind und welche Veranstaltungen in Sternwarten geplant sind, hat meine Kollegin Friederike Pick recherchiert.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Geldregen für Großforschungszentrum: In Delitzsch ist Regionalminister Thomas Schmidt am Mittwoch ein besonders gern gesehener Gast. Denn er bringt einen Fördermittel-Scheck für das geplante Großforschungszentrum der Chemie-Transformation (CTC) mit. Was es damit auf sich hat und warum in Delitzsch die Zukunft der chemischen Industrie schon begonnen hat, In Delitzsch ist Regionalminister Thomas Schmidt am Mittwoch ein besonders gern gesehener Gast. Denn er bringt einen Fördermittel-Scheck für das geplante Großforschungszentrum der Chemie-Transformation (CTC) mit. Was es damit auf sich hat und warum in Delitzsch die Zukunft der chemischen Industrie schon begonnen hat, lesen Sie hier

Aufschlag fürs Achtelfinale: Bei den Leipzig Open geht es in die Entscheidung. Hält das Wetter, dann beginnen am Mittwoch die Achtelfinals. Das Leipziger Damentennis-Turnier feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Bei den Leipzig Open geht es in die Entscheidung. Hält das Wetter, dann beginnen am Mittwoch die Achtelfinals. Das Leipziger Damentennis-Turnier feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Alle Termine und Infos zum Turnier finden Sie hier. Und: ein spannendes Porträt der Tennisspielerin Anne Schäfer und ihren Blick in die Höhen und Tiefen des Sports, hat LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel aufgeschrieben. Mein extra Lesetipp für Sie!

Ich wünsche Ihnen eine entspannten Abend. Und falls Sie den Sommer vermissen: Halten Sie noch ein wenig durch. Ab Donnerstag wird‘s besser! Und das Wochenende verspricht wieder sonniges Badewetter.

Herzlichst, Ihr Olaf Majer, stellvertretender Chefredakteur

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren

LVZ