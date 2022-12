Christian Steyer: Die Stimme von „Elefant, Tiger & Co.“

Leipzig. Einmal in der Woche sieht man ihn zwar nicht, hört ihn jedoch. Wenn Freitag im MDR die Dokuserie „Elefant, Tiger und Co“ aus dem Zoo Leipzig gezeigt wird, ist Christian Steyer mit dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Steyer ist Sprecher der Serie – mittlerweile schon mehr als 1000 Folgen lang. Wie er dazu kam, was Höhepunkte und Herausforderungen sind und natürlich auch welches Lieblingstier er hat, erzählt er im Video-Interview im Zoo.

Video: „Elefant, Tiger & Co"-Stimme Christian Steyer im Interview Video: „Elefant, Tiger & Co"-Stimme Christian Steyer im Interview

Steyer auch als Musiker und Schauspieler bekannt

Außerdem spricht er von seiner größten Leidenschaft. Denn Steyer ist nicht nur Sprecher, sondern auch Musiker und Schauspieler. So hat er schon in mehreren Filmen mitgespielt und in der deutschen Netflix-Serie „Dark“. Worauf er nun nicht verzichten kann, erfahren Sie im Video.