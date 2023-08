30 Plätze

Filme statt Platten: In der Karli 109 will die Cinémathèque ihr erstes eigenes Kino eröffnen.

Die Cinématheque, die bislang in der „naTo“ Filme zeigt, möchte im Oktober in Leipzig ihr eigenes, kleines Kino eröffnen. Ein noch größeres Projekt ist für die nächsten Jahre am Hauptbahnhof geplant.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket