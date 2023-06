﻿City-Tunnel Leipzig: Fahrgastzuwachs lässt Kritiker verstummen

Leipzigs Oberbürgermeister plädiert für den Bau eines zweiten S-Bahn-Tunnels für die Stadt. Grund genug, der Frage nachzugehen, wie sich der Verkehr in Leipzig seit Inbetriebnahme des City-Tunnels entwickelt hat.

Leipzig. Kaum ein anderes Verkehrsprojekt in Sachsen war so heftig umstritten wie der City-Tunnel in Leipzig. Und kaum ein anderes Verkehrsprojekt fand anschließend so schnell Zustimmung. Für viele war die nur 1,5 Kilometer lange Doppel-Röhre mysteriös. Was, um Gottes willen, soll ein Tunnel unter der Messestadt von so geringer Länge? Bringt es wirklich so viel, wenn Züge nicht mehr im Kopfbahnhof enden, sondern durch den Tunnel weiterfahren? Rechtfertigt das die ursprünglich geplanten Investitionen von 572 Millionen Euro – letztlich wurden daraus sogar 960 Millionen?