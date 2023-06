﻿City-Tunnel Leipzig: Fahrgastzuwachs lässt Kritiker verstummen

Leipzig. Kaum ein anderes Verkehrsprojekt in Sachsen war so heftig umstritten wie der City-Tunnel in Leipzig. Und kaum ein anderes Verkehrsprojekt fand anschließend so schnell Zustimmung. Für viele war die nur 1,5 Kilometer lange Doppel-Röhre mysteriös. Was, um Gottes willen, soll ein Tunnel unter der Messestadt von so geringer Länge? Bringt es wirklich so viel, wenn Züge nicht mehr im Kopfbahnhof enden, sondern durch den Tunnel weiterfahren? Rechtfertigt das die ursprünglich geplanten Investitionen von 572 Millionen Euro – letztlich wurden daraus sogar 960 Millionen?

Kurz nach Inbetriebnahme im Dezember 2013 war die Kritik an dem Verkehrsprojekt weitgehend verstummt. 104.700 Fahrgäste nutzten damals die S-Bahnen, die auf einem neuen Netz fuhren. Innerhalb von nur zwei Jahren gab es ein Plus von 26 Prozent auf 132.000 Passagiere. Und bis zum corona-bedingten Einbruch 2018 haben sich die Reisendenzahlen um 39 Prozent erhöht. Heute liegen sie wieder auf Vor-Corona-Niveau.

Zahl der Ein- und Aussteiger steigt nach Corona wieder

Bei dem für den Tunnel zuständigen Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) hat man die Ein- und Aussteiger an den Stationen Hauptbahnhof, Markt, Wilhelm-Leuschner-Platz und Bayrischer Bahnhof gezählt. 2014 waren es täglich 39.542 und im Vorjahr 52.078. Im Jahr 2019 zählte der Zweckverband 54.789 Ein- und Aussteiger. In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 gingen die Zahlen auf 39.398 beziehungsweise 37.232 zurück.

Für den ZVNL-Vorsitzenden Kai Emanuel ist der Zuwachs ein voller Erfolg: „Ich wüsste nicht, wo es in Deutschland infolge einer Netzoptimierung im S-Bahnbereich eine vergleichbare Steigerung gegeben hätte.“ Mit seinen vier Haltestellen sei der City-Tunnel dabei sicherlich der wichtigste Baustein. „Man muss es deutlich sagen: Ohne das S-Bahn-System mit dem City-Tunnel wäre die Verkehrswende in Leipzig und dem Umland noch schwieriger zu gestalten als ohnehin schon.“

Die Grafik zeigt zum Baubeginn des City-Tunnels Leipzig den Verlauf der Leipziger S-Bahn. © Quelle: Sebastian Willnow

Halbstundentakt trägt zum Erfolg des Tunnels bei

Das Besondere an dem Verkehrsprojekt ist nach Ansicht des Landrats von Nordsachsen vor allem das neu entstandene Netz. „Aus dem Tunnel heraus wurden sowohl Teile des städtischen Raums, beispielsweise über die neuen Haltestellen am MDR oder in der Essener Straße, als auch Teile des Umlands neu erschlossen. Dass die umliegenden Mittelzentren inzwischen im Halbstundentakt an den Hauptbahnhof angebunden sind, trägt sehr zum Erfolg des City-Tunnels bei.“

Carsten Schulze-Griesbach vom Fahrgastverband Pro-Bahn Mitteldeutschland sieht es genauso. „Der City-Tunnel ist ein Erfolg. Mehr noch die Linienführung und die dichte Taktung.“ Denn anders als zuvor gebe es eine Bündelung von Linien mit einer Stammstrecke. „Heute geht man zu seiner Haltestelle und weiß, es kommt gleich ein Zug. Das hat die Fahrgastzahlen so rasant anwachsen lassen.“

Nach Meinung des Pro-Bahn-Sprechers sind die S-Bahnen insbesondere auf den Linien nach Torgau, Taucha und Eilenburg mehr als ausgelastet. „Und natürlich zwischen Leipzig und Halle. Nicht nur auf dieser Strecke gibt es Kapazitätsengpässe, was bei der nächsten Ausschreibung bedacht werden muss.“ Sprich: Es müssen größere Fahrzeuge fahren.

Pro Bahn hatte bereits kurz nach der Inbetriebnahme des 960 Millionen Euro teuren Tunnels angemahnt, mehr Fahrzeuge zu bestellen, die durch den Tunnel fahren. Wohlgemerkt S-Bahnen, denn der Tunnel und sein unterirdischer Halt im Hauptbahnhof sind zwar ICE tauglich, aber die Hochgeschwindigkeitszüge setzt die Bahn hier nicht ein.

Mitnahme von Rädern soll kostenfrei bleiben

Aktuell läuft die Ausschreibung des Mitteldeutschen S-Bahn-Netzes (MDSB II) 2025, sagt Landrat Emanuel. „Dabei geht es auch um die Fahrzeuge, die ab Ende 2026 für zwölf Jahre auf dem mitteldeutschen S-Bahnnetz unterwegs sein sollen. Wir können zwar prognostizieren, aber nicht mit Sicherheit sagen, wie sich die Nutzerzahlen in diesem langen Zeitraum entwickeln.“

Das sei bei der Bestellung der Fahrzeuge für die Inbetriebnahme 2013 noch komplizierter gewesen. „Zu dem Zeitpunkt war der Tunnel noch gar nicht in Betrieb“, so der ZVNL-Vorsitzende. Auch konnte damals keiner vorhersehen, dass immer mehr Menschen ihre Fahrräder mitnehmen würden. In den Planungen heute spiele das alles eine Rolle. „Deshalb machen wir uns jetzt natürlich Gedanken. Weil die Züge nicht unendlich wachsen können, wir die Mitnahme aber weiter kostenfrei anbieten wollen, müssen wir das Thema Fahrrad in den Hauptverkehrszeiten neu denken. In Nordsachsen testen wir deshalb gemeinsam mit Nextbike ein Fahrradverleihsystem, um das als Alternative zum Transport des eigenen Fahrrads von Haltestelle zu Haltestelle anbieten zu können.“

Größere Fahrzeuge führen zu mehr Fahrgästen

Schulze-Griesbach rechnet nach der nächsten Vergabe des Netzes mit einem deutlichen Fahrgastzuwachs, weil dann mit größeren Fahrzeugen gefahren wird und mehr Passagiere befördert werden können. Das mache die Strecken für jene Autofahrer attraktiver, die bisher nicht umgestiegen sind, weil die Züge überfüllt sind.

Zugleich kritisiert der Verband, dass noch immer so vieles im Argen liege. Es fehlen Stationen entlang der Nord-Süd-Linie, sagt Sprecher Schulze-Griesbach. Andere müssten besser zugänglich gemacht werden. So sollte die Fußgängerbrücke in Connewitz bis zur Straßenbahnhaltestelle um 80 Meter verlängert werden. Das würde das barrierefreie Umsteigen ermöglichen. „Die Stadt hat das erkannt und die Baumaßnahme in den Haushaltsplan aufgenommen“, so Schulze-Griesbach.

Noch keine Lösung gibt es für eine dringend benötigte Haltestelle am Porsche-Werk in Radefeld. „Politisch ist sie gewollt, aber das Eisenbahnbundesamt gibt den Bau nicht frei, weil man sich nicht auf die Bahnsteighöhe einigen kann. Ein Trauerspiel.“

Der Fahrgastverband fordert zudem, dass die Bahn Geld für den Gleisumbau im Bereich Paunsdorf in die Hand nimmt. Noch immer können dort die S-Bahnen von und nach Wurzen nicht halten. Ebenso halten die S5 und die S5X nicht an den Stationen Neue Messe und Essener Straße, weil eine Weiche fehlt, so der Pro-Bahn-Sprecher. Hier sollte schleunigst etwas passieren. „Mehr Halte führen zu mehr Akzeptanz der S-Bahn und letztlich zu mehr Fahrgästen und weniger Autofahrern in der Stadt.“

