Am Mittwochnachmittag

Felder brennen an der A9 bei Leipzig: Autobahn über Stunden gesperrt

In der Nähe von Leipzig sind am Mittwochnachmittag mehrere Felder in Brand geraten. Mehr als 100 Einsatzkräfte versuchten, den Großbrand in Nähe der A9 einzudämmen. Nun ermittelt die Polizei nach der Ursache des Feuers.