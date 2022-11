﻿Clemens Meyer: Leipzig, welch’ geistreiche Stadt!

Leipzig. Wenn es Herbst wird in Leipzig, kommen die Geister. Sie verlassen die letzten unsanierten Häuser, werden von den Brachen vertrieben, die Bebauungsplänen weichen, huschen durch Kirchen, in denen Vandalen ihr Unwesen treiben. Sie verharren auf den Großbaustellen, sind verwirrt angesichts des sich stauenden Verkehrs, den sie so nicht kennen, da sie ja aus anderen Zeiten kommen. Sie suchen die verschwundenen Kinos und Stadtteilbibliotheken, drängen sich in der Blechbüchse, in der schon lange kein Kaufhaus mehr die Massen anzieht. Was war da früher mal, Konsument Warenhaus und dann Horten?

Die Geister können sich nicht verorten. Die Stadt ist ihnen fremd geworden. Auch die zahlreichen Drogeriemärkte und Kaufhallen, die die Innenstadt säumen, tragen nur zu ihrer Verwirrung bei.

Ein Geist der Neunzigerjahre stand vor meiner Tür

„Ich bin der Welt abhanden gekommen“, wie Gustav Mahler, der ja gut zwei Jahre in Leipzig wirkte, einst entrückend schön die Friedrich-Rückert-Lieder vertonte. Nirgendwo war der Herbst grauer, verrauchter, aber auch romantischer als in Leipzig, die Industrienebel sind verschwunden, aber ein Rest Romantik steckt uns doch noch in den Knochen, oder?

Auch mich suchten kürzlich Geister heim. Und das war nicht zu Halloween, das ich ja als sächsischer Traditionalist ablehne – Verrückte und Verkleidete sehen wir doch eh jeden Tag.

Nein, ein Geist der Neunzigerjahre stand vor meiner Tür in Anger-Crottendorf. Gegenüber meinem Haus erstreckt sich eine der schönsten Brachflächen der Stadt, auf dem Gelände der alten Krause-Werke, die bis 1989/90 dann VEB Polygraph hießen, bevor alles abgerissen wurde. Nur das alte Werksgebäude und zwei Villen blieben, verrotteten, bis die Zeit kam, sie in Eigentumswohnungen und Lofts zu verwandeln. Ansonsten wächst dort ein Wald, dessen Baumkronen sich bis über die Straße beugen, uns Crottendorfern den Feinstaub filtern.

Der junge Mann, den ich einst kannte, war alt geworden

Bis Mitte der 90er rumpelte ja noch eine Straßenbahn durch die eigentlich viel zu schmale Zweinaundorferstraße, kreuzte den Eisenbahngleisanschluss des großen Volkseigenen Betriebes. Aber das waren nicht die Geister – die ich ja nicht rief, die einfach kamen. Ich war auf dem Weg nach Frankfurt am Main, zum großen S. Fischer Verlag, den ich zum ersten Mal vor fast genau 16 Jahren besuchte. Den Bus zum Bahnhof hatte ich verpasst, sollte ihn wohl verpassen, um die Geister zu treffen, während ich aufs Taxi wartete im November 2022.

Der junge Mann, den ich einst kannte, war alt geworden, trug einen grauen Bart, erzählte, dass er der einzige Überlebende sei, und ich dachte, dass wir ja immerhin nicht im Krieg waren, damals.

Und ich fragte ihn, den Geist, der doch scheinbar ganz lebendig war, nach einer Freundin, die eine Klasse unter mir gewesen war, und die mich zu einer Romanfigur inspiriert hatte, eine Verlorene, Haltlose, eine Träumerin, ein Mädchen der Wende und der Nachwendejahre. Und nun erzählte der Geist mir, während mein Taxi vorfuhr, das sie schon lange tot war. Überdosis. Und mit diesem Geistermädchen saß ich dann im Zug nach Frankfurt, wo die Heroinsüchtigen, lebende Tote, um den Hauptbahnhof schleichen, immer auf der Suche, oder in den Nischen der Häuser verschwinden.

Und ich fragte mich, ob wir nicht genug aufeinander aufpassten, woher die große Gier nach den Giften kommt, ob wir uns nicht täglich selbst vergiften auf unseren Wegen durch die Welt des Kapitals und der Gier.

Geister gehören irgendwie auch zur Stadt

Und ich erinnerte mich, wie ich mit diesem Mädchen 1994 zu einem Konzert der Prinzen in die Stadt fuhr, auf dem Marktplatz traten sie auf, die Innenstadt war überfüllt, wir kamen kaum durch Richtung Bühne. Eintritt musste niemand zahlen, es war ein Geschenk an die Stadt und ihre Bewohner.

Wir hatten keinen Pfennig in der Tasche, nur eine halbvolle Schachtel Zigaretten, das musste reichen. War es Frühjahr, war es Herbst?

Zu Fuß gingen wir nach dem Ende des Konzerts ins Viertel zurück. Das Mädchen wusste, wo einer der Prinzen wohnte, in Anger-Crottendorf, ganz in der Nähe des VEB Polygraph. Warum nicht mal klingeln und nach einem Autogramm fragen? Dass der Musiker direkt nach dem Konzert nicht gleich nach Hause fuhr, kam uns nicht in den Sinn.

Und nach Frankfurt fahrend, denke ich an all die Geister, die ja nie die Stadt verlassen und irgendwie auch zu ihr gehören. Vergessen wir sie nicht.

Zur Person: Clemens Meyer, geboren 1977 in Halle, gewann 2008 den Preis der Leipziger Buchmesse für seinen Kurzgeschichtenband "Die Nacht, die Lichter". Zuvor hatte er durch seinen Debütroman "Als wir träumten" von sich reden gemacht. Seither beschäftigt(e) sich Clemens Meyer mit Theatertexten, improvisierten Talkformaten, Radioessays, Jahresrückblicken und Drehbüchern für deutsche Kinofilme oder auch die ARD-Fernsehserien "Tatort" und "Polizeiruf 110".

