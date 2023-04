﻿Ostern in Leipzig: Diese Partys sind geplant

Am langen Osterwochenende darf getanzt werden: Ob in Ilses Erika, zu Rockmusik im Tonelli’s oder zu den Sounds von Depeche Mode im Täubchenthal – die LVZ hat Partytipps von Gründonnerstag bis Ostersonntag gesammelt.

In Leipzigs Clubs kann auch an den Osterfeiertagen getanzt werden. (Symbolbild)

Leipzig. In der Messestadt kann auch am langen Osterwochenende getanzt werden. Die LVZ hat eine Auswahl an Partys in Leipzig von Gründonnerstag bis Ostermontag zusammengestellt.

Gründonnerstag, 6. April 2023 in Leipzig

Ilses Erika: Donnerstag ist Diskotag im Kellerclub. Das Motto lautet wie regelmäßig „Friday on my mind“, dieses Mal mit dem legendären Ideotheque DJ Team.

Ab 22 Uhr. Adresse: Bernhard-Göring-Straße 152, 04277 Leipzig.

Tonelli’s: Blues-Musik von der Leipziger Band Mama Basuto, Essen und kühle Getränke verspricht der Gastgeber am Gründonnerstag ab 20 Uhr.

Adresse: Am Neumarkt 9, 04109 Leipzig.

Karfreitag, 7. April 2023 in Leipzig

Naumanns Gaststube: Die Location im Leipziger Westen lädt zur „90s Querbeet Party“ mit DJ Darkland ein.

Eintritt frei. Einlass 22 Uhr. Adresse: Karl-Heine-Straße 32, 04229 Leipzig.

Tonelli’s: Die Musikkneipe lädt zu handgemachter Rockmusik mit der Leipziger Band Wolfsvision ab 2o Uhr ein. Reservierungen unter (0176) 21 79 41 68.

Adresse: Am Neumarkt 9, 04109 Leipzig.

Distillery: Der Techno-Club feiert im Fridayclub ab 23.59 Uhr „FAT BEMME“ – Drum and Bass und Dubstep. Hinter den Turntables: The Caracal Project, CPTR, Cuepric, Novalu, FB Residents, [TBATS], Ace (Fat Bemme) und Audite.

Adresse: Kurt-Eisner-Straße 108A, 04275 Leipzig.

Ostersamstag, 8. April 2023 in Leipzig

IfZ: Im Institut für Zukunft ist am Samstag ab 23.59 Uhr Clubnacht: Psyk. Mit dabei sind unter anderem Nebula, Connwax und DJ Spa.

Adresse: An den Tierkliniken 38-40, 04103 Leipzig

Distillery: Auf zur Easter-Edition in der Südvorstadt! Zur 24-Stunden-Party werden folgende Künstlerinnen und Künstler erwartet: Ata, ND Baumecker, Aera, Adi, Victor, Mila Stern, Kataya, Schlepp Geist, Sevenso, Flipeh und Electric Pandas, Nene H, Akua, B2, Houdafk, Rottnmeier, Weh8mut und Tarik Weiss. Start ist 23 Uhr. Tickets gibt es hier!

Adresse: Kurt-Eisner-Straße 108A, 04275 Leipzig.

Tonelli’s: Wer auf die Musik von Led Zeppelin, Jimi Hendrix oder Marius Müller-Westernhagen steht, sollte das Konzert mit „Thambelrock“ nicht verpassen. Die Leipziger Rockmusiker stehen ab 20 Uhr auf der Bühne.

Adresse: Am Neumarkt 9, 04109 Leipzig.

Im Tonelli's gibt es am langen Osterwochenende Konzerte zum Lauschen. © Quelle: Christian Günther

Twenty One: Die Samstagnacht gehört DJ Fabian Farell, der das erste Mal im Leipziger Club auflegt. Der Krefelder macht Electronic Dance Music und ist auf vielen Festivals zu Gast. Support ist DJ Laxzz.

Einlass 22 Uhr. Adresse: Gottschedstraße 2, 04109 Leipzig.

Tanzen von Ostersonntag bis Ostermontag

Elsterartig: Am Sonntagabend zeigt sich im Innenstadtclub der „Burning Bird“ auf drei Floors – mit dabei sind DJ Lexer und Yetti Meißner (Sisyphos Berlin). Ab 22 bis 6 Uhr. Tickets hier!

Adresse: Dittrichring 17, 04109 Leipzig.

Täubchenthal: Bevor die englische Synth-Pop-Gruppe Depeche Mode ihr neues Album „Memento Mori“ am 26. Mai auf der Leipziger Festwiese performen, steigt am Sonntag das offizielle Album Release Event „The Big 80s & Depeche Mode Party“ im Leipziger Westen. Tickets gibt es hier und an der Abendkasse.

Einlass ist 22 Uhr. Adresse: Wachsmuthstraße 1, 04229 Leipzig.

Twenty One: Am Ostersonntag muss keiner allein in den eigenen vier Wänden tanzen. Das Twenty One in der Leipziger City lädt zur Single-Party – auf die Ohren gibt es EDM, Black&RnB sowie All Mixed Sound.

Einlass 22 Uhr. Adresse: Gottschedstraße 2, 04109 Leipzig.