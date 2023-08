﻿Feierfrei in Leipzig: Diese Clubs machen eine Sommerpause – und diese nicht

Leipzig. Vom düsteren Technoschuppen, über lauschige Kiezclubs bis zur Mainstream-Disco: Das Leipziger Nachtleben ist vielfältig. Im Sommer allerdings schließen einige Clubs und machen Pause. Welche der Discos zu machen, mit welchen Partys sie in die Pause starten und wann sie die neue Feier-Saison einleiten – hier im Überblick:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Moritzbastei bis IfZ: Diese Leipziger Clubs machen eine Pause

Das IfZ, das eigentlich Institut für Zukunft heißt, ist deutschlandweit für seine Techno-Raves im düsteren Ambiente bekannt. Das Booking reicht von international bekannten DJs bis zu Newcomern und neuen Musikkollektiven. Der Club legt im Sommer regelmäßig eine Pause ein. Dieses Jahr findet die letzte Veranstaltung am 12. August statt – fast ausschließlich mit IfZ-Resident-DJs. Nach der knapp einmonatigen Pause geht es am 9. September wieder los. Die Adresse: An den Tierkliniken 38-40. Der Club befindet sich im Untergeschoss des Kohlrabizirkus’ im Zentrum-Südost.

Der seit 2021 bestehende Club Neue Welle in Leipzig-Kleinzschocher in der Rolf-Axen-Straße 35 ist schon in den Sommerferien. Am 9. September startet der Club die neue Saison mit einem „Sommerfest“ im Außenbereich. In der Zwischenzeit feiern zwei externe Veranstalter in den Räumen: Am 19. August steigt die Technoparty „Volta“ mit Juri Heidemann. Am 8. September folgt das Event „Oxidation“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Tanzbar Ilses Erika ist für seine vielen Musikgenres, Mottopartys und 2000er Musik bekannt. Ab Anfang August ist für zwei Wochen wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Weiter gehts in der Ilse am Mittwoch, 16. August, mit einer Hip-Hop-Party. Der Biergarten ist weiterhin täglich ab 16 Uhr geöffnet, sonntags ab 12 Uhr, in der Bernhard-Göring-Straße 152.

Lesen Sie auch

Das Conne Island in Connewitz pausiert seit Ende Juni für einige Wochen, was Veranstaltungen im Saal betrifft. Dafür bietet es aber einige Events im großen und grünen Außengelände an. Am 11. August kommen Punkfans beim „Sch(w)aben rein! Open Air“ voll auf ihre Kosten. Einen Tag später, 12. August, gehört der Innenhof dann ganz dem Hip Hop. Zum „Guns oder Garnicht Open Air“ hat die Band „Waving the Guns“ drei weitere Künstlerinnen und Künstler ins Island eingeladen, die ab 17.30 Uhr loslegen werden.

Im Elsterartig in der Leipziger Innenstadt (Dittrichring 17) kann man normalerweise donnerstags bis samstags jeweils ab 20 Uhr tanzen – nicht jedoch in der Sommerpause. Die startete schon am 23. Juli und geht bis zum 9. August.

Eine sehr kurze Party-Pause legt auch die Moritzbastei am Kurt-Masur-Platz 1 ein. Schon am 5. August geht es in dem Kulturzentrum mit der „Leipzig Rock City“ und viel Hardcore, Metal und Rock weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Mjut in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs in der Lagerhofstraße 2 pausiert vom 24. August bis zum 8. September.

Vom Täubchenthal bis Elipamanoke: Diese Leipziger Clubs machen durch

Ohne Pause durchfeiern kann man in Leipzig zum Beispiel im Hip-Hop- und R’n’B-Club Pendo in der Leipziger Innenstadt. Der Nachfolger des Nachtcafés in der Petersstraße 39 ist mittwochs, freitags und samstags ab 23 Uhr geöffnet.

Auch das Leipziger Täubchenthal in der Wachsmuthstraße 1 in Plagwitz pausiert seinen Betrieb nicht. Stattdessen gibt es in dem großen Veranstaltungsort verschiedene Mottopartys: Big 80s & Depeche Mode Party (5. August), die 90er Bombe (12. August), eine Taylor Swift & Harry Styles Party (19. August) und eine Bravo Hits Party (2. September).

Im kleinen Club Absturz auf der Feinkost wird nach langer Umbauphase wieder gefeiert. Freitags und samstags ist das Absturz auf der Karl-Liebknecht-Straße 36 im Hinterhof der Feinkost geöffnet.

In der Gottschedstraße 2, direkt am Dittrichring ist das Twenty One beheimatet. Ohne Pause geht es dort durch den Sommer. Mit der „KissKissBangBang-Party“ findet ein queeres Highlight am 11. August statt und am 19. August folgt „Sachsens größte 2000er Party“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Werk 2 in der Kochstraße 132 veranstaltet am 25. August zusammen mit dem Heizhaus und dem Komm-Haus wie jedes Jahr das „Beatz im Block“, ein Hip-Hop-Festival im Schönauer Park in Grünau. Dieses Jahr zu Gast sind Acts wie Wa22ermann, Mimii, Josi und Layla.

Auch das Elipamanoke macht keine Sommerpause. In der Markranstädter Straße 4 kann regelmäßig die Nacht durchgetanzt werden.

LVZ