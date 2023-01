Für die Betreuung von Patienten mit Cochlea-Implantaten stehen inzwischen mehr Räume zur Verfügung. Wir erklären, warum ist das nötig wurde und wie hat sich das Zentrum an der HNO-Klinik seit seiner Gründung entwickelt hat.

Leipzig. Die Uniklinik Leipzig (UKL) hat ihr Cochlea-Implantat-Zentrum für Schwerhörige und Gehörlose erweitert. Für Reha und Nachsorge stehen seit Mittwoch mehr Räume zur Verfügung. Bei laufendem Betrieb sind in den vergangenen Monaten Teile des Hauses 11 in der Paul-List-Straße grundlegend erneuert und angepasst worden. 200.000 Euro wurden investiert – in Doppeltüren, schallmindernde Fußbodeneinschnitte, dickere Wände und zweite Fensterfronten.