﻿Nach Drogenrazzia in Colditz: Anklage gegen Familie N. zugelassen

Leipzig. Das Landgericht Leipzig hat die Anklage gegen Ralf N. und seine Söhne Uwe und Andreas wegen bewafftneten Drogenhandels zugelassen. Der Prozess gegen die drei Männer aus Colditz (Landkreis Leipzig) soll am 26. September beginnen. Das sagte ein Gerichtssprecher auf Anfrage der LVZ. Bisher gibt es Termine bis in den Oktober hinein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei einer Razzia im März hatten Ermittler von Zoll und Bundespolizei mehrere Grundstücke der Familie durchsucht. Dabei waren Crystal Meth im Wert von einer halben Million Euro, eine Cannabisplantage, mehrere Waffen, Luxusautos und jede Menge Bargeld gefunden worden.

Trio hat Schrecken in Colditz verbreitet

Ralf, Uwe und Andreas N. beschäftigen schon jahrelang Polizei und Justiz. Und seit ihrer Festnahme sind sie auch Thema im Innenausschuss des Sächsischen Landtages. Denn die drei Männer sollen in Colditz, einem Ort mit knapp 5000 Einwohner, nicht nur einen Drogenumschlagsplatz eingerichtet haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie waren demnach auch Teil der rechtsextremenen Szene, verprügelten Punks, griffen Polizeibeamte an, den früheren Bürgermeister. 424 Anzeigen hatten bis zur Festnahme im März gegen die Männer vorgelegen, darunter wegen schwerer Körperverletzung, aber auch Fahrens ohne Führerschein. Zu Verurteilungen war es nur selten gekommen.

Bis heute trauen sich in Colditz nur wenige, offen über die Machenschaften von Ralf N. und seinen Söhnen zu sprechen. Innenpolitiker sind davon überzeugt, dass man es in der Stadt an der Zwickauer Mulde mit einer verfestigten Struktur rechtsextremer Kriminalität zu tun hat, die weit über die drei Männer hinausgeht. Das Innenministerium äußert sich dagegen zurückhaltend.

LVZ