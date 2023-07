Datum für Comeback steht fest: „Lenes Tauscho“kommt mit vollen Sektgläsern zurück

Leipzig. Als im Mai der Tauschschrank im Reudnitzer Lene-Voigt-Park vollständig ausbrannte, waren viele Leipzigerinnen und Leipziger fassungslos und wütend. Seitdem steht das abgebrannte Gerippe immer noch an Ort und Stelle, während die Leipzigerinnen und Leipziger den Ort weiterhin als Drehscheibe für Austausch nutzen. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten: Am Donnerstag, 13. Juli, soll „ Lenes Tauscho“ wiederöffnet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Instagram-Story des Leipziger Biergartens Substanz, konnte man am Samstag diese Ankündigung lesen. Um 18 Uhr am Donnerstag wolle man auf den Wiederaufbau anstoßen. Es seien kleine Änderung am Schrank zu erwarten. Auf der Instagram-Seite von „Lenes Tauscho“ selbst ist diese Ankündigung nicht zu lesen.

Ein Screenshot (8.7.23) von der Story von Substanz_leipzig © Quelle: Screenshot Instagram Substanz/LVZ

Schon im Juni war angekündigt worden, dass der Tauschschrank wieder aufgebaut werden solle. Der Initiator des Projekts, Aaron Krautheim sagte im LVZ-Gespräch „Heiterblick live“: „Da war mir sofort klar, es muss wieder etwas Neues dahin.“ Er selbst wird die Verantwortung für den Schrank allerdings abgeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tauschschränke sind als nachbarschaftlicher Ort gedacht und als Modell zum Gegensteuern in einer Wegwerf-Gesellschaft - frei nach „des Einen Müll ist des Anderen Schatz“. In Leipzig gibt es nach Recherchen des Blogs „Leipzig Leben“ derzeit 42 Standorte, an denen nicht mehr gebrauchte Dinge kostenlos weitergegeben werden können.

LVZ