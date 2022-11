﻿Rechtsextreme Demo in Leipzig: Gegendemonstrant landet auf Pkw-Haube

Die Leipziger Polizei prüft derzeit Berichte über einen Zwischenfall in der Friedrich-Ebert-Straße vom Samstagabend, bei dem eine gefährliche Köperverletzung stattgefunden haben könnte. Ein Pkw soll gefährlich an die Sitzblockade der Gegendemonstranten der „Ami go home“-Kundgebung gefahren sein.

Leipzig. Die Polizei geht aktuell Meldungen nach, dass bei den Demonstrationen am Samstag ein Auto in bzw. an eine Sitzblockade gefahren sein und dabei ein Demonstrant auf die Motorhaube geprallt sein könnte. Der Zwischenfall soll sich in der Friedrich-Ebert-Straße ereignet haben, wo am Samstagabend Gegenprotestler das Marschieren der "Ami go home"-Demonstranten blockierten.

„Wir haben dort einen Unfall aufgenommen und prüfen, ob es sich um diesen Fall handelt oder nicht“, sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen auf LVZ-Anfrage.

Der mutmaßliche Zwischenfall wurde durch eine Twitter-Meldung des Leipzigers Jürgen Kasek vom „Netzwerk Leipzig nimmt Platz“ öffentlich. Am Sonntagabend schilderte er die ersten Erkenntnisse.

Auf LVZ-Nachfrage ergänzte er am Montag, dass sich der Vorfall in einer Rettungsgasse ereignet habe, die bei der Sitzblockade offengehalten wurde. Dort habe das Fahrzeug eine „Ausscherbewegung“ gemacht, „als wollte es auf die Demonstranten zufahren“. Die Demonstrierenden hätten sich dann um das Fahrzeug gescharrt und den Autofahrer gefragt, was das solle. „Dann hat er Gas gegeben und ein Demonstrant ist auf der Motorhaube gelandet. Passiert ist ihm nichts.“

Auch zwei Polizisten hätten den Vorfall verfolgt. „Es gibt inzwischen mehrere Zeugensagen und auch das Kennzeichen des Autos ist bekannt“, so Kasek.

