﻿Connewitz-Krawalle: JVA-Beamter wehrt sich gegen Strafe

Leipzig. Er soll mit einem gewalttätigen Mob durch Leipzig-Connewitz gezogen sein: Kersten H. (37), Beamter im Dienst des sächsischen Justizvollzugs, wurde im Februar 2022 wegen schweren Landfriedensbruchs zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Dem Amtsgericht zufolge war er dabei, als am Abend des 11. Januar 2016 Rechtsextreme und Hooligans durch den linksalternativen Stadtteil zogen, vor allem in der Wolfgang-Heinze-Straße 25 Geschäfte, Lokale und Wohnungen sowie 18 Autos angriffen, dabei mehr als 110 000 Euro Schaden anrichteten. Der JVA-Bedienstete legte gegen das Urteil Berufung ein. Auch die Staatsanwaltschaft will die erstinstanzliche Entscheidung nicht hinnehmen. Das Urteil werde dem Unrechtsgehalt der Tat nicht gerecht, hieß es am Dienstag zum Auftakt des Berufungsprozesses am Landgericht.

Festgesetzte Tatverdächtige nach den Krawallen 2016. © Quelle: André Kempner

Kersten H. schwieg weiter zu den Tatvorwürfen. Sein Verteidiger Helmut-Hartwig Heuer, der im ersten Prozess auf Freispruch plädiert hatte, zweifelte: „Woher wissen wir, dass er sich im Kern dieser Gruppierung aufhielt?“ Tatsächlich ist der Angeklagte auf den Videoaufnahmen von den Ausschreitungen nicht zu identifizieren. Dies hatte auch die Amtsrichterin bei der Urteilsverkündung eingeräumt. Kersten H. soll jedoch unter den mehr als 200 Tatverdächtigen gewesen sein, welche die Polizei in der Auerbachstraße festsetzte. Hätte er da auch zufällig reingeraten können? „Hundertprozentig ausgeschlossen ist das nicht“, sagte ein Polizeibeamter am Dienstag vor Gericht. Allerdings sei Connewitz an diesem Abend wie leergefegt gewesen, weil große Teile der linken Szene bei Protesten gegen Legida in der Innenstadt waren. „Da war nur diese Gruppierung“, so der Polizist, „rundherum war nichts.“

In seinem Urteil ging das Amtsgericht davon aus, dass Kersten H. nicht selbst gewalttätig war und er nur einen untergeordneten Anteil an den Taten hatte. Der aktuellen Rechtsprechung zufolge macht man sich auch durch „ostentatives Mitmarschieren“ in einer geschlossenen gewaltbereiten Gruppe des Landfriedensbruchs schuldig. Sollte das Urteil gegen ihn rechtskräftig werden, wäre die Karriere von Kersten H. im Strafvollzug vorbei. Beamte, die zu mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt werden, verlieren ihren Beamtenstatus. Bereits seit Anfang Januar 2019 ist der zweifache Vater suspendiert.

198 Beteiligte nach Krawallen verurteilt

Nach den Krawallen war er weiter im Dienst – weil niemand etwas wusste. Als das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden war, hatte er seinen Dienstherrn nicht informiert. Nach Angaben des sächsischen Justizministeriums war er in den Haftanstalten Leipzig und Bautzen auf jenen Stationen eingesetzt, auf denen auch Beschuldigte der Connewitz-Krawalle inhaftiert waren. Das Ganze flog auf, als sich Kersten H. wegen eines Prozesstermins bei seinem Chef in der Leipziger JVA offenbarte.

Im Juni wird der Prozess gegen ihn fortgesetzt. Es ist eines der wenigen noch offenen Verfahren im Zusammenhang mit den Connewitz-Krawallen. Die Staatsanwaltschaft Leipzig habe gegen alle 204 Beschuldigten Anklage erhoben, teilte Behördensprecher Andreas Ricken auf LVZ-Anfrage mit. 198 von ihnen seien verurteilt worden, davon 194 rechtskräftig. Ein Angeklagter wurde vom Amtsgericht freigesprochen, wogegen die Staatsanwaltschaft Berufung einlegte. In vier Fällen stehen die erstinstanzlichen Hauptverhandlungen noch aus.

Gegen einen Mann wurde das Verfahren eingestellt, da er verstarb. Daneben hatte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden einige Verfahren übernommen, da hier auch wegen des Tatvorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt wurde.

