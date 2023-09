Streit um nicht zugestelltes Paket: Zusteller greift Mann in Connewitz an

Leipzig. In Leipzig-Connewitz ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung über ein nicht zugestelltes Paket verletzt worden. Am Dienstagvormittag gegen 11Uhr hatte ein 34-Jähriger den Zusteller gesucht, nachdem das angekündigte Paket nicht zugestellt worden war, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er fand den Zusteller schließlich in seinem Fahrzeug in der Selneckerstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mann sprach den Fahrer auf das Paket an. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Zusteller habe den 34-Jährigen durch Schläge und Tritte verletzt. Der Mann musste laut Polizei ambulant behandelt werden. Bei dem Streit wurden auch sein T-Shirt und Handy beschädigt. Der Zusteller hingegen fuhr nach der Attacke einfach weiter und blieb unbekannt. Der Verletzte erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Die Polizei ermittelt.

LVZ