﻿Corona-Aufholprogramm darf kein Alibi sein

In dem Rätsel steckt eine Katze, ein Haus, ein Mann, eine Mutter. Doch nach den Corona-Lockdowns hat sich die Lesefähigkeit und die Orthografie der Grundschüler bundesweit verschlechtert – auch in Sachsen.

Leipzig. Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) hat kürzlich betont, dass es beim bundesweiten Aufholprogramm nach Corona nicht in erster Linie darum gehe, „Lehrstoff eins zu eins nachzuholen“. Oberstes Ziel sei vielmehr, soziale Kompetenzen zu vermitteln.

Vor allem hinsichtlich jüngerer Schülerinnen und Schüler ist es die richtige Schwerpunktsetzung. Wenn zu vielen Kindern nach den Schul- und Kita-Lockdowns Schlüsselfähigkeiten fehlen – Regeln anzuerkennen, zuzuhören und im Klassenverband rücksichtsvoll zu sein – dann wird Unterricht kaum gelingen. Dagegen sind die Stoffmenge und der Zeitpunkt, an dem bestimmte Inhalte gepaukt werden, ein Stück weit willkürlich.

Krankheitsfälle verschärfen den Engpass

Allerdings darf das zwei Milliarden schwere Aufholprogramm – wegen des Lehrermangels von außerschulischen Bildungsanbietern mit Leben gefüllt – nicht als Grund dafür dienen, von den Schulen selbst erst recht zu erwarten, mit aller Macht den Lehrplan durchzupauken. Nach dem Motto: Für das weiche Drumherum ist gesorgt, sorgt Ihr für die harten Fakten. Nein, auch in den regulären Unterricht muss nach fast drei Corona-Jahren mehr Ruhe einkehren. Erst recht, wenn viele krankheitsbedingte Ausfälle auf Lehrer- und Schülerseite den ohnehin bestehenden Engpass verschärfen, wie es zurzeit passiert.

Doch leider fühlen sich Lehrerinnen und Lehrer offenbar weiter unter Druck, den Stoff zu schaffen, als hätte es nie eine Pandemie gegeben. An den weiterführenden Schulen können Schülerinnen und Schüler in der jetzigen Hochphase des ersten Halbjahrs von einer Fünf-Tage-Woche, wie sie den berufstätigen Erwachsenen zusteht, nur träumen: Wollen sie am Ball bleiben, müssen sie mit ihren Familien selbstverständlich auch am Wochenende Zeit zum Lernen einplanen, um – genau – „den Lehrstoff eins zu eins nachzuholen“.