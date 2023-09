﻿Corona beim Personal: Leichter Anstieg in einigen Leipziger Kliniken

Newsletter „Leipzig Update“

Zehn Zentimeter für eine Milliarde Euro: Das war der Mittwoch in Leipzig

Das vielleicht umfangreichste Bauprojekt in der LVB-Geschichte, der bevorstehende Warn-Tag am Donnerstag und ein „Prüftermin“ für die Fußball-EM in Leipzig - drei der Themen im „Leipzig Update“ vom 13. September.