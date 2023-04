﻿Leipziger Kinderärztin: Mehr Schulängste, Zwangs- und Essstörungen

Schülerinnen und Schüler leiden zunehmend unter starkem Druck in den Bildungseinrichtungen. Dr. Melanie Ahaus vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat damit immer öfter in ihrer Sprechstunde zu tun.

Leipzig. Viele Kinder und Jugendliche leiden bis heute unter den Auswirkungen der Lockdown-Maßnahmen während der Corona-Pandemie – und nun auch immer mehr unter zunehmendem Druck mit Blick auf schulische Leistungen. Das bemerken unter anderem die Kinderärztinnen und -ärzte in ihren Praxen. Dr. Melanie Ahaus, Sprecherin des Berufsverbandes der sächsischen Kinder- und Jugendärzte, berichtet im Interview aus den Erfahrungen in ihrer Sprechstunde in Leipzig-Connewitz.

Frau Dr. Ahaus, Sie sind besorgt über den Zustand von Schülerinnen und Schülern, die in Ihrer Praxis aufschlagen. Was ist das Problem?

Ich habe mehrmals die Woche Patientinnen und Patienten, die mit Ängsten, Zwangs- und Essstörungen in meine Sprechstunde kommen – verursacht vor allem im Zusammenhang mit der Schule. Man kann sagen, dass diese Probleme seit der Pandemie zugenommen haben.

Handelt es sich um Kinder, die schon vor Corona Schulängste hatten?

Eben nicht – und das finde ich besonders bedenklich: Es sind oft intelligente, leistungsstarke Schülerinnen und Schüler. Die kommen hierher und sagen: Ich kann nicht mehr, ich habe Angst, in die Schule zu gehen. Es gibt Abbrecher in der elften Klasse, die vorher glänzende Leistungen hatten. Oder sie sind nach dem Abitur völlig fertig.

„Es gibt Abbrecher in der elften Klasse, die vorher glänzende Leistungen hatten“: Dr. Melanie Ahaus, Kinderärztin mit Praxis in Leipzig-Connewitz. © Quelle: André Kempner

Zur Person Dr. Melanie Ahaus wurde 1971 in Mettingen (Nordrhein-Westfalen) geboren. Medizinstudium und Facharztausbildung absolvierte sie an der Uniklinik der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH). Sie war anschließend in Köln, Hamburg, in der Uckermark sowie in den USA tätig. Von 2011 an arbeitete sie in Leipzig als angestellte Ärztin – unter anderem im Gesundheitsamt. Seit 2022 hat sie eine eigene Niederlassung in Leipzig-Connewitz. Melanie Ahaus ist Sprecherin im sächsischen Landesvorstand des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Worauf führen Sie das zurück?

Es gibt einen enormen Leistungsdruck nach Corona. Es wird immer wieder diese Botschaft gesendet: Ihr schafft nicht genug, Ihr habt zu viel verpasst. Das klingt dann oft so, als seien die Jugendlichen schuld an den Versäumnissen während der Pandemie. Dabei müsste man viel stärker berücksichtigen, was die Schülerinnen und Schüler für eine Zeit hinter sich haben. Viele haben ihre Pubertät im Lockdown verbracht – also quasi eine Krise in der Krise. Sie haben vieles klaglos hingenommen: Masken tragen, Kontaktverbote, ständige Tests – in dem Ausmaß hat das kein Erwachsener mitgemacht. Das war alles sehr fordernd. Und jetzt sind wir mit dem Ukraine-Krieg in der nächsten Krise – mit vielen ungeordneten, ungefilterten Informationen aus sozialen Medien. Dazu kommen weitere Lebenskrisen: eine Trennung der Eltern, eine gestorbene Oma. Das ist in Summe ganz schön viel. Und dann wird von außen auch noch ständig erklärt, dass die Leistung nicht reicht.

Wer muss auf diese Herausforderung reagieren?

Ich will keine Personengruppe anklagen. Wir alle müssen viel sensibler sein im Umgang mit Kindern und Jugendlichen – auch und eben gerade nach diesen schweren Pandemiejahren. Muss man den ganzen Druck so durchreichen? Wir brauchen insgesamt mehr Verständnis und Wertschätzung für unsere Kinder. Wir müssen mehr Rücksicht nehmen auf ihre immer noch sehr besondere Situation. Es ist schön, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sich dafür entschuldigt hat, was man den Kindern und Jugendlichen mit falschen Kita- und Schulschließungen angetan hat. Aber es ist wie mit dem Applaus für die Krankenschwestern: Danach passiert nicht viel.

Was können Eltern tun?

Wenn ein Kind mit einer schlechten Note nach Hause kommt, sollte das nicht zu einem Riesenproblem gemacht werden. Und wenn ein Kind sich selbst zu sehr unter Druck setzt, sollte man ruhig mal sagen, dass es im Leben nicht nur auf Noten ankommt.

Und die Schule selbst?

Von den Ausdünnungen in den Lehrplänen, die das Kultusministerium angekündigt hatte, ist wenig zu spüren. Stattdessen wird den Schülern vermittelt, dass sie alles aufholen müssen, was durch den Lockdown verpasst wurde. Das wird manchmal auch genauso gesagt. Natürlich ist jedem Lehrer das eigene Fach am Wichtigsten. Aber braucht es wirklich immer die nächste Leistungskontrolle, die nächste Note? Vielleicht wäre es wichtiger, während der Pandemie ausgefallene Betriebspraktika nachzuholen und die Kinder mehr für soziales Engagement zu motivieren – anstatt ihnen zu vermitteln, dass für so etwas keine Zeit ist.