﻿Stadt Leipzig eröffnet drei Impfzentren: Zahl der Impfwilligen steigt

Das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen betreibt das Impfzentrum am Neumarkt in der Leipziger Innenstadt. Jeden Tag sind 163 Termine online buchbar.

Leipzig. Die Stadt Leipzig hat den Betrieb von drei kommunalen Impfzentren aufgenommen. Im Zentrum, in der Gustav-Mahler-Straße 3, kann man sich montags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie dienstags von 8 bis 12 Uhr gegen Corona impfen lassen.

Im Leipziger Osten findet sich ein weiteres Impfzentrum der Stadt in der Hermann-Liebmann-Straße 73, hier bekommt man mittwochs von 13.30 bis 17 Uhr die Corona-Impfung. In Grünau hat das Impfzentrum in der Miltitzer Allee 36 dienstags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Die Impfung ist für alle ab 16 Jahren möglich.

Wer sich impfen lassen möchte, muss vorher einen Termin online oder per E-Mail an impftermin-corona@leipzig.de vereinbaren. Auf Anfrage der LVZ konnte die Stadt noch keine Auskünfte über die Auslastung der Termine geben. Der Online-Kalender hat am Dienstagnachmittag für den November für das Impfzentrum im Zentrum noch viele freie Termine angezeigt.

Am Vortag vor der Öffnung des Impfzentrums in der Hermann-Liebmann-Straße 73 war noch nicht viel zu erkennen. © Quelle: Stella Weiß

Impfzentrum des DRK in der Leipziger Innenstadt hat aufgerüstet

Nachdem sich die Zahl der Impfwilligen von Ende September auf Anfang Oktober vervierfacht hatte, haben sich die Zahlen nun bei einem moderaten Anstieg eingependelt, wie der Pressesprecher des Deutschen Roten Kreuzes Sachsen Kai Kranich der LVZ mitteilte. "Wir haben unsere Kapazitäten wieder hochgefahren und zusätzlich den Montag geöffnet. Mit unseren drei impfenden Ärzten sind wir aktuell gut aufgestellt", erklärt Kranich.

In den letzten Wochen waren die Termine ausgebucht, wie am Dienstag auch. Jedoch gebe es keinen Rückstau mit Terminen, wie bei den ersten Impfwellen. „Beim Buchungsverhalten für die Impftermine ist noch Luft nach oben, wir haben jeden Tag freie Plätze“, so Kranich weiter. In der kommenden Woche seien täglich sogar nur zwischen zehn und sechzig Termine von möglichen 163 vergeben, erklärt Kranich.

Fast alle Corona-Impfungen gehen an eine bestimmte Gruppe

Vor dem Impfzentrum des DRK im Schrödterhaus am Neumarkt in der Leipziger Innenstadt bestätigt sich der Eindruck. "Es war sehr einfach, den Termin über das Impfportal zu buchen. Die Wartezeit waren nur ein paar Tage und ich konnte den Termin sogar so wählen, dass ich an einem freien Tag zum Impfen gehen kann", erzählt die 29-jährige Studentin Lisa.

Kai Kranich vom DRK Sachsen beschreibt auch die Gruppe, die sich aktuell impfen lässt: „Die Impfbereitschaft konzentriert sich vor allem auf Auffrischungsimpfungen. Die machen mehr als 95 Prozent der Impfungen aktuell aus.“

Auch für Selmar Allenhof (34) ist es die vierte Impfung, bzw. die zweite Auffrischung. Auch er hat seinen Termin fünf Tage im Voraus online gebucht. "Ich war gerade brunchen mit Freunden in der Innenstadt und hatte um 11.50 Uhr meinen Termin. Ich bin sofort drangekommen und gehe jetzt wieder zurück zum Brunch."

Selmar Allenhof hat seine vierte Impfung beim Impfzentrum des DRK Sachsen am Neumarkt zwischen seinen Brunch in der Innenstadt geschoben. © Quelle: Andre Kempner

Für Franziska Busch ist die Corona-Impfung wichtig, auch, weil sie schon einmal an Covid erkrankt war, bevor eine Impfung für sie möglich war. „Ich will mit der zweiten Auffrischungsimpfung vor allem meine beiden kleinen Kinder schützen“, erklärt sie. Auf ihren Termin hat sie eine knappe Woche gewartet.

Franziska Busch hatte bereits Corona. Sie hat sich die zweite Auffrischungsimpfung gegen Corona beim Impfzentrum des DRK in der Leipziger Innenstadt geholt. © Quelle: Andre Kempner

Svenja (25) ist Psychologin und arbeitet auch mit Long-Covid-Patienten. „Ich habe genügend Leute mitbekommen, die schwer krank waren. Ich möchte mich und andere so gut wie möglich schützen. Das mache ich jetzt mit der Auffrischungsimpfung.“ Da man bei der Terminauswahl auch den Impfstoff auswählen könne, habe sie sich vorher noch einmal genauer informiert. „Ich habe mich dann für den Wirkstoff entschieden, der speziell gegen die Omikron-Variante entwickelt wurde.“

Psychologin Svenja (25) hat beruflich mit Long-Covid-Patienten zu tun. Sie hat sich im Vorfeld über die verschiedenen Impfstoffe informiert. © Quelle: Andre Kempner

Kai Kranich erklärt auch, wie das Buchungssystem funktioniert. „Viele Menschen hatten sich schon einmal online registriert. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden die Zugangsdaten jedoch nach sechs Monaten gelöscht. Die meisten Interessierten müssen sich also neu registrieren.“ Außerdem habe man die Möglichkeit, den Impfstoff schon bei der Terminbuchung auszuwählen. „Beim Anamnesegespräch bespricht der Arzt noch einmal mit dem Patienten, welcher Impfstoff passend ist. Im direkten Gespräch klärt der Arzt den Patienten noch einmal konkret auf“, so Kranich. Die Auswahlmöglichkeit des Impfstoffs bei der Terminbuchung sei vor allem für die Planung wichtig.

Verschiedene Impfstoffe überzeugten nicht für die Erstimpfung

Durch die verpflichtende Terminbuchung fällt die Möglichkeit weg, sich spontan impfen zu lassen. Die Bereitschaft für eine Erstimpfung sei mittlerweile aber sowieso sehr gering. „Über die letzten Monate gab es genug Möglichkeiten, sich durch die mobilen Teams ortsnah impfen zu lassen.“

Auch die acht verschiedenen Impfstoffe, darunter der Totimpfstoff, hätten nicht zur erhöhten Impfbereitschaft beigetragen. „Es spricht auch jetzt wieder die gleiche Gruppe der Impfwilligen an“, resümiert Kranich.

Von Roberta Knoll