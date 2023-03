﻿Corona-Regeln ab März: Diese Maßnahmen gelten in Sachsen noch

Ab dem 1. März entfallen die meisten Corona-Regeln. Im Gesundheitsbereich gilt jedoch weiterhin die Maskenpflicht. Was Bürgerinnen und Bürger in Sachsen künftig beachten müssen.

Zum 1. März laufen auch in Sachsen die meisten Regeln in Sachen Corona aus. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bleibt die Maskenpflicht bestehen, die Testpflicht entfällt. (Symbolfoto)

Leipzig. Ab Mittwoch müssen Bürgerinnen und Bürger in Sachsen fast keine Masken- und Testpflichten mehr beachten. Denn die Regierung setzt die bundesweite Coronaschutz-Verordnung ab dem 1. März aus. Darauf hatten sich die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern bereits Mitte Februar geeinigt.

Nachweispflicht von Corona-Tests entfällt bundesweit

Demnach bleibt ab März lediglich das Tragen einer Maske in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen Pflicht. Das gilt für Besucher und Patienten. Der Nachweis eines negativen Corona-Tests hingegen muss mit Ende der Verordnung nicht mehr vorgewiesen werden. Damit gibt es auch keinen Anspruch mehr auf kostenfreie Bürgertests.

Seit Anfang Februar keine Isolationspflicht mehr in Sachsen

Alle landesweiten Regeln hatte die sächsische Landesregierung schon Anfang Februar aufgehoben. Damit waren bereits einige einrichtungsbezogenen Masken- und Testpflichten, etwa in Einrichtungen für Geflüchtete und Obdachlose, und auch die Pflicht zur Isolation entfallen.

Keine Maskenpflicht mehr in Bussen und Bahnen

Seit dem 16. Januar müssen Fahrgäste im sächsischen ÖPNV keine Maske mehr tragen; etwa zwei Wochen später wurde diese Regelung auch für den öffentlichen Personenfernverkehr erlassen.

Corona-Winterwelle in Sachsen deutlich geringer als im Vorjahr

Im Vergleich zu den Vorjahren fällt die aktuelle Corona-Winterwelle deutlich geringer aus. Auch unter Berücksichtigung der inzwischen nur noch sehr geringen Testaktivitäten lässt sich beispielsweise in den Krankenhäusern erkennen, dass weniger Menschen an Covid-19 erkranken als in vorangegangenen Wintern. Hauptgrund dürfte die inzwischen auch im Freistaat weit verbreitete Immunisierung durch Impfungen (67 Prozent) und Infektionen (1,9 Millionen) sein.

200 Neuinfektionen am Dienstag in Leipzig

Allerdings ganz von der Bildfläche verschwunden ist Corona noch nicht. Allein am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt in Leipzig wieder knapp 200 Neuinfektionen gemeldet, seit Anfang des Jahres sind in Sachsen auch weitere 250 Menschen an den Folgen ihrer Covid-19-Infektion verstorben. Zudem ist Corona als Auslöser von multiplen und langanhaltenden Folgekrankheiten (LongCovid) ein bleibendes Problem.