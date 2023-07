Der Leipziger Stadtrat hat sich gegen die unbegrenzte Freigabe von Motorbooten auf dem Cospudener See ausgesprochen. Jetzt reagiert die Landesdirektion auf den Stadtratsbeschluss. Für die Gegner der Motorboot-Zulassung ist die Antwort ernüchternd.

Leipzig/Markkleeberg. Dass auf dem Cospudener See schon bald unbegrenzt Motorboote fahren könnten, ist für Menschen, die sich an dem Badegewässer südlich von Leipzig nach Ruhe sehnen, eine Horrorvorstellung. Andere wiederum erhoffen sich einen Schub für den Tourismus. Das sind die Fronten in der Debatte, die seit mehreren Monaten in Leipzig und darüber hinaus geführt wird – und die nun um eine Episode reicher ist: Der Leipziger Stadtrat hat sich am Mittwoch gegen die Motorboot-Nutzung ausgesprochen.