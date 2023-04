﻿Motorboote auf dem Cossi: Behörde sieht kaum Spielraum für Verbot

Noch in diesem Jahr könnten Motorboote auf dem Cospudener See generell zugelassen werden – doch es gibt Widerstand. Die Landesdirektion hat nun Stellung bezogen: Die Rechtslage erlaube es nicht, Motorboote auszuschließen.

Leipzig/Markkleeberg. Mehr als 10.000 Unterschriften, Kritik von Umweltverbänden – und zwei Städte, die am Status quo nichts ändern möchten: Dass die Landesdirektion Sachsen Motorboote auf dem Cospudener See uneingeschränkt zulassen will, hat zu einem Sturm der Entrüstung geführt. Mit so harscher Kritik habe man in der Behörde nicht gerechnet. Das gestand jetzt die Präsidentin der Landesdirektion, Regina Kraushaar, in einem Gespräch mit Pressevertretern in Leipzig ein.