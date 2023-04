﻿Coup im Gewandhaus: Einmalige Ausstellung mit geretteten Gegenständen aus dem Künstlerhaus Leipzig

Leipzig. Es beginnt immer mit einem Faszinosum. Sobald Albrecht Winter ein Thema fesselt, arbeitet er sich rein. Dann recherchiert der Leiter des Salonorchesters Cappuccino, stöbert, macht Entdeckungen und deutlich mehr als ein musikalisches Programm daraus. Das nächste mit Spielterminen am 15. und 16. April im Gewandhaus dreht sich um das Künstlerhaus Leipzig – mit erstaunlichen Hintergründen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Künstlerhaus, erbaut von 1899 bis 1900 am Nikischplatz, fungierte als Vereinshaus des Leipziger Künstlervereins. Hier befanden sich Ateliers, Wohnungen, Kegelbahn, Ausstellungsräume, Fest- und Speisesäle sowie Bibliotheks- und Vorstandszimmer und ein Café. Ehrenmitglied war Maler und Bildhauer Max Klinger, im Gebäude stand unter anderem ein Carl Seffner geschaffenes Bronzerelief. Bis 1937 hatte hier auch der Jüdische Kulturbund seinen Sitz. Bei den Luftangriffen des 4. Dezember 1943 wurde das Haus komplett zerstört.

„Die Geschichte hat mich fasziniert“

Albrecht Winter, der in den Cappuccino-Programmen die musikalische Auswahl stets in den entsprechenden historischen Kontext bettet, wurde durch eine Sonderausgabe der „Leipziger Blätter“ namens „Vergessene Avantgarde“ (2016) auf das Künstlerhaus aufmerksam. „Die Geschichte hat mich fasziniert – und dazu der Gedanke, die Musik aufzuführen, die damals dort gespielt wurde“, sagt der 52-Jährige. Ein berühmter Nachbar und Besucher übrigens war Rabbiner Ephraim Carlebach, Gründer der Höheren Israelitischen Schule.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Albrecht Winter machte sich zwischen seiner Professur an der Dresdner Hochschule für Musik Carl Maria von Weber und anderen Projekten an die Recherche, unterstützt von zwei Musiker-Kollegen. Dabei stießen sie auf Zeitungs-Beiträge, alte Dokumente des Jüdischen Kulturbundes sowie Gemeindeblätter der Israelitischen Religionsgemeinde. Nach und nach ergaben Puzzleteile die Bilder von Konzertprogrammen und anderen Veranstaltungen zwischen 1900 und 1938. Die Quellen offenbarten auch einen kuriosen Hintergrund: An manchen Abenden liefen dort Vorstellungen von jüdischen Künstlern parallel zu denen der Kulturgemeinde der Nationalsozialisten.

Ein Zufall öffnete dann eine weitere Tür, mit der der Violinsolist, Conférencier und Ensemble-Leiter nie gerechnet hätte. Von seinem Vorhaben, den Geist des Künstlerhauses zumindest teilweise rekonstruieren zu wollen, hörte Karola Schmidt durch eine Freundin. Auch vom großen Bedauern, dass durch den Bombenangriff nichts von der Einrichtung übergeblieben sei. Schmidt widersprach: „Keineswegs. Wir haben ein paar Überbleibsel zu Hause.“

Kurz darauf lud das Ehepaar Karola und Wolf-Dieter Schmidt den Konzertmacher zu sich ein. „Wir waren schon überrascht, dass sich jemand für die Utensilien interessierte“, sagt Wolf-Dieter Schmidt. Er ist der Enkel des letzten Künstlerhaus-Eigentümers. Sein Großvater hatte die Immobilie 1939 gekauft – zwei Jahre, nachdem die jüdischen Vereine auf Anordnung der Nazis hatten ausziehen müssen und der Eigentümer Insolvenz angemeldet hatte.

Besteck, Geschirr und mehr gerettet

Albrecht Winter staunte nicht schlecht, als die Schmidts ihm Stühle, einen Bistrotisch und ein Haushaltsbuch der Jahre 1906–1916 zeigten, außerdem Tafelaufsätze, Besteck, Sektkübel und Geschirr mit der Prägung „Künstler-Haus Leipzig“. Doch wie konnten diese Gegenstände gerettet werden? „Mein Großvater hat lange vor den Bomben ein paar Utensilien aus dem Künstlerhaus geholt, weil er in Liebertwolkwitz zwei Gaststätten betrieb und sie wahrscheinlich dafür gut gebrauchen konnte“, sagt der 74-Jährige.

Auf dem Grundstück, auf dem einst das „Gambrinus“ stand, ist heute das Wohnhaus der Schmidts, und manche der Reliquien aus dem verschwundenen Immobilien-Juwel lagerten im Keller. „Natürlich freuen wir uns, wenn das Haus und seine Geschichte noch einmal in den Fokus rücken“, sagt der pensionierte Zimmermeister und Präsident des „Interessenvereins Völkerschlacht 1813 bei Leipzig“. Albrecht Winter schwärmt: „Für mich sind diese Stücke eine historische Sensation.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Freier Eintritt zur Ausstellung

Begleitend zu den Cappuccino-Konzerten am 15. April um 16 Uhr und am 16. April um 11 Uhr werden die Gegenstände aus dem Künstlerhaus im Gewandhaus-Foyer ausgestellt. Sie sind auch für Interessierte frei zugänglich, die keine Karten gekauft haben: am ersten Tag von 16 bis 19 Uhr, am zweiten von 11 bis 14 Uhr. Extra dafür ließ Wolf-Dieter Schmidt ein Roll-up von einer alten Werbung des Hauses anfertigen. „Das soll Stil haben und nicht an einen Flohmarkt-Strand erinnern“, sagt er mit einem Lächeln.

Musikalisch wird das Faszinosum Künstlerhaus mit Stücken aufbereitet, von denen einige zur Eröffnung am 27. Oktober 1900 gespielt wurden und den damaligen Zeitgeist spiegeln. Wie beim Salonorchester Cappuccino üblich führt die Zeitreise von leichter Kaffeemusik über Schlager bis zu elegischer Schwere. „Largo“ aus Händels Xerxes-Oper trifft Paul Linckes „Bis früh um fünfe, kleine Maus!“ und Blankenburgs „Deutschlands Waffenehre“. Dazwischen wird Albrecht Winter etwas zur Geschichte des Hauses erzählen und von der spannenden Recherche, verstärkt von projizierten historischen Fotos. Und, klar: Karola und Wolf-Dieter Schmidt werden dabei sein. Karten für die Vorstellungen können unter der Telefonnummer 0341 1270280 bestellt werden.