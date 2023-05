﻿Courage zeigen in Leipzig – Der Gratmesser bleibt der Alltag

Autobahn blieb stundenlang gesperrt

Tödlicher Unfall: 20-Jähriger stirbt auf A38

Auf der A38 bei Querfurt hat sich am Sonntagmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Auto mit vier Insassen an Bord von der Straße abgekommen. Ein 20-Jähriger starb an der Unfallstelle.