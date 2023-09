﻿„Schlammschlacht“ am Markkleeberger See: Die schönsten Bilder vom „Family CrossDeLuxe“

Markkleeberg. „Mount Everstroh“, „Mega Bridge“ und „Ganzkörper Peeling“ heißen die Hindernisse, denen sich die Teilnehmer des „CrossDeLuxe“ an diesem Wochenende stellen – 16 an der Zahl sind es. Hinzu kommt, und das gehört zum Markenkern des Events: Jede Menge Schlamm. Ein „schlammiges Familienvergnügen“ hatten die Organisatoren schon für den Samstag angekündigt, dem ersten Tag des „Family CrossDeLuxe“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Familien mit mindestens einem Kind bis 13 Jahren absolvierten den 3,5 Kilometer langen Parcours – und am Ende sah dank des Matsches niemand mehr so aus, wie er oder sie gestartet war. Für die Familien galt es auf dem Parcours am Markkleeberger See dann beispielsweise, ein schwimmendes Hindernis zu erklimmen, die „Höllenstiege“ zu überwinden und ein schwarzes Loch zu durchqueren. Zuvor waren beim „Bambini DeLuxe“ und „Kids DeLuxe“ schon die Jüngsten unterwegs.

Der „CrossDeLuxe“ ist mit dem Familien-Wochenende aber noch nicht vorbei – er hat gerade erst so richtig begonnen. Denn nach diesem Wochenende geht es weiter: Am 22. September steht der „Firmen CrossDeLuxe“ an, Anmeldeschluss ist der 19. September. Am 23. und 24. September, also am kommenden Wochenende, folgt mit dem „CrossDeLuxe“ das Original: Dann starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entweder zum „Hard 18“ (zwei Runden auf dem Parcours) oder „Big9“ (eine Runde) mit anschließender Siegerehrung. Die Zeit wird laut Veranstalter jeweils mit einem Transponder am Fußgelenk gemessen. Eine Online-Anmeldung ist noch bis zum 20. September möglich, maximal können 3500 Menschen teilnehmen.

LVZ