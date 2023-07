CSD 2023 in Leipzig: Alle Infos zum großen Protestzug am Samstag

Leipzig. Am kommenden Samstag erreicht die Gedenkwoche zum Christopher Street Day (CSD) in Leipzig ihren Höhepunkt. Zur Demonstration unter dem Motto „The Future is Queer“ werden Zehntausende Menschen in der Innenstadt erwartet. Am Abend finden die jährlichen Proteste gegen die Diskriminierung queerer Lebensweise auf dem finalen Prideball im Täubchental und beim Querbeat in der Moritzbastei ihren Abschluss.

Aufgrund der zu erwartenden extreme Hitze am Samstag, mit Temperaturen bis zu 36 Grad und mehr in der Leipziger Innenstadt, wurde die geplante Demo-Route etwas verkürzt. Start der Kundgebung ist um 11.30 Uhr auf dem Augustusplatz. Um 13 Uhr wird sich der mit zahlreichen Mottowagen und viel Musik bestückte Protestzug dann in Bewegung setzen, über den Innenstadtring bis zur Thomaskirche laufen, durch die City und später wieder auf dem Augustusplatz enden.

Schutz gegen Hitze: Viel Wasser trinken und Sonnenschutz

Das Organisationsteam bitte alle Teilnehmenden, sich für die Hitze zu wappnen. „Bringt ausreichend Wasser mit und verzichtet vor und während der Demo auf alkoholische Getränke“, heißt es in einem Aufruf. Außerdem wird zu Schutz gegen die UV-Strahlung geraten: „Schützt euch mit Sonnencreme, Sonnenbrille und passender Kleidung. Bitte sucht schattige Bereiche auf und kontaktiert die Ordner:innen oder anwesende Notfallsanitäter:innen, falls es euch nicht gut geht.“

Der Höhepunkt des CSD 2023 wird am Samstag auch live auf Youtube übertragen.

Leipziger CSD ist größte queere Veranstaltung in Sachsen

Der Leipziger CSD findet jährlich seit 2004 statt, ist die größte Veranstaltung dieser Art in Sachsen und Teil einer weltweiten Initiative. Mit der Demonstration soll an einen queeren Aufstand rings um die New Yorker Christopher Street im Jahr 1969 erinnert werden. Nach gewalttätigen Razzien an schwulen Treffpunkten und in Szenebars der Stadt lieferte sich damals die queere Subkultur tagelang Straßenschlachten mit der New Yorker Polizei. Im Jahr darauf fand in Erinnerung an die Opfer erstmals der „Christopher Street Liberation Day“ in der US-Metropole statt.

In Deutschland wird dem CSD seit 1972 gedacht. Die größte jährliche CSD-Parade mit mehr als einer Million Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist üblicherweise in Köln zu erleben. In Berlin und Hamburg sind regelmäßige mehrere Hunderttausende dabei. Zur Parade 2022 in Leipzig kamen mehr als 20.000 Menschen zusammen.

