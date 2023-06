Leipzigs CSD sucht für Parade im Juli noch Ordnerinnen und Ordner

Leipzig. Am 15. Juli wird in Leipzig erneut an den Christopher Street Day (CSD) mit einer Parade erinnert. Zum Höhepunkt der Festwoche sind eine Kundgebung auf dem Augustusplatz, eine Demo um den Innenstadtring sowie ein Straßenfest geplant. Wie die Veranstalter mitteilten, werden dafür noch Ordnerinnen und Ordner gesucht.

„Es ist für uns ein sehr wichtiges Anliegen, dass alle Teilnehmenden sicher demonstrieren können. Als Ordnerin und Ordner sorgt ihr dafür, dass wir unsere Demo sicher und reibungslos durchführen können. Ihr seid eine wichtige Stütze für uns“, hieß es am Freitag in einem Aufruf. Als Dankeschön für die Hilfe gebe es unter anderem auch Gästelistenplätze beim abendlichen Prideball im Täubchenthal.

Interessierte können sich auf der Webseite des Leipziger CSD bewerben. Als Voraussetzung sind Volljährigkeit, Arbeitszeit von 10.45 Uhr bis 17 Uhr sowie der Verzicht auf Alkohol- und Drogen-Konsum während der Demonstration vorgesehen.

CSD seit 2004 auch in Leipzig – 20.000 bei Parade 2022

Der Leipziger CSD findet jährlich seit 2004 statt, ist die größte Veranstaltung dieser Art in Sachsen und Teil einer weltweiten Initiative. Mit der Demonstration soll an einen queeren Aufstand rings um die New Yorker Christopher Street im Jahr 1969 erinnert werden. Nach gewalttätigen Razzien an schwulen Treffpunkten und in Szenebars der Stadt lieferte sich damals die queere Subkultur tagelang Straßenschlachten mit der New Yorker Polizei. Im Jahr darauf fand in Erinnerung an die Opfer erstmals der „Christopher Street Liberation Day“ in der US-Metropole statt.

In Deutschland wird dem CSD seit 1972 gedacht. Die größte jährliche CSD-Parade mit mehr als einer Million Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist üblicherweise in Köln zu erleben. In Berlin und Hamburg sind regelmäßige mehrere Hunderttausende dabei. Zur Parade 2022 in Leipzig kamen mehr als 20.000 Menschen zusammen.

