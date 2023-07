﻿Leipzigs CSD-Botschafter im LVZ-Interview: „Jetzt kannst Du endlich Du sein“

Leipzig. Vor dem Leipziger Neuen Rathaus weht die Regenbogen-Flagge – denn es ist Aktionswoche zum Jahrestag des Christopher Street Day (CSD). Zum Höhepunkt am Samstag werden Zehntausende auf dem Leipziger Ring demonstrieren. Die Filmemacherin Barbara Wallbraun und Profi-Handballer Lucas Krzikalla (SC DHfK Leipzig) sind in diesem Jahr als Botschafterin und Botschafter unterwegs. Die LVZ sprach mit ihnen über Regenbogen-Fahnen am Rathaus, queere Sicherheit in Sachsen und Utopien für die Zukunft.

Fast überall auf der Welt wird inzwischen an den queeren Aufstand in New York City vor 54 Jahren erinnert. Was ist das Besondere am CSD in Leipzig?

Barbara Wallbraun: Der Leipziger CSD hat sich lange dadurch ausgezeichnet, dass er sehr politisch war. Anderswo war das Gedenken oft eher nur aufs Feiern angelegt, aufs Hedonistische.

Lucas Krzikalla: Ich glaube, den Leipziger CSD macht so besonders, dass er ja wirklich einer der ersten in Sachsen war und damit auch eine wichtige Vorreiterfunktion erfüllt. Leipzig ist eine tolle, liberale und junge Stadt. Ich denke, hier können Menschen so sein, wie sie eben sein wollen.

Sie sind Botschafterin und Botschafter des CSD. Was ist Ihre persönliche Botschaft?

Barbara Wallbraun: Mir ist ganz wichtig, dass Leute einfach miteinander reden und sich nicht übereilt gegenseitig ablehnen. Durch meine Arbeit habe ich gemerkt, wie wichtig ich intergenerativen Dialog finde – Erfahrungsweitergabe zwischen Lesben, innerhalb der ganzen queeren Community, aber auch generell. Eine 70-jährige Aktivistin aus Halle hat mal zu mir gesagt, dass wir uns nur um die Krümel streiten. Für die queere Community bleiben sprichwörtlich oft nur Krümel übrig. Und darum streiten wir uns dann noch, anstatt an einem Strang zu ziehen.

Barbara Wallbraun ist Medienpädagogin, Dokumentarfilmemacherin und CSD-Botschafterin 2023. © Quelle: Wolfgang Sens

Lucas Krzikalla: Ich sehe das ganz ähnlich. Man hat oft Grüppchenbildung innerhalb der Community: die Gruppe von Schwulen und die Gruppe von Lesben. Die stehen dann immer alle für sich. Ich finde aber, weil wir alle für Diversität stehen, sollten wir auch füreinander da sein, egal wen wir lieben oder wie wir uns identifizieren.

Lucas Krzikalla vom SC DHfK Leipzig. © Quelle: Christian Modla (Archiv)

„Die Wahl zum Botschafter des CSD hat mich sehr gerührt“

Lucas, Sie sind Profisportler beim Leipziger Handball-Bundesligisten SC DHfK. Im vergangenen Oktober hatten Sie Ihr öffentliches Coming-out. Wie fühlt sich Ihr erster CSD nun an?

Lucas Krzikalla: Ich habe früher nicht so fortschrittlich gedacht und mich sehr zurückgenommen. Deswegen freue ich mich jetzt wirklich sehr. Auch direkt zum Botschafter des Leipziger CSD gewählt zu werden, hat mich sehr gerührt und gefreut. Allerdings habe ich mich auch gefragt: Ich war noch nie auf dem CSD und dann gleich Botschafter, ist das so cool? Aber ich hatte einfach richtig Bock drauf. Und ich freue mich sehr, dass mein Freund extra nach Leipzig kommt und dabei ist.

Barbara Wallbraun: Happy Pride, Lucas! Das berührt mich, wie schön. Ich versuche, mir vorzustellen, wie das ist, jahrelang nicht hinzugehen – und jetzt kannst Du endlich Du sein. Ich wurde in letzter Zeit oft gefragt: Braucht es den CSD noch? Und da sieht man doch, wie wichtig er ist!

Gerade auch jetzt, wo die Rechten überall in Europa erstarken und Sachsen weiter einer der Hotspots ist. Fühlen Sie sich hier sicher?

Lucas Krzikalla: Ja, ich fühle mich hier sicher. Auch nach meinem Coming-out habe ich hauptsächlich positive Kommentare bekommen. Aber ich weiß natürlich auch, dass das nicht die Realität von allen ist.

Im ländlichen Raum trauen sich viele nicht auf ihre eigenen CSDs

Wie sehen Sie das, Barbara? Sie sind auch viel bei CSDs im ländlichen Raum unterwegs.

Barbara Wallbraun: An sich geht es mir genauso. Ich fühle mich in Leipzig sicher, ich denke hier gar nicht drüber nach, wenn ich die Hand meiner Partnerin halte. Aber Leipzig ist schon eine Insel. Es gibt viele Orte, an denen Queers nicht sicher leben oder demonstrieren können. Da gibt es Leute, die sich nicht auf ihre eigenen CSDs trauen, weil sie die berechtigte Angst haben, gefilmt, erkannt und dann angegriffen zu werden. Permanent Gewalt und Aggression ausgesetzt zu sein, das ist auch Realität für viele Queers.

Zu den Personen Barbara Wallbraun ist Medienpädagogin und Dokumentarfilmemacherin und lebt in Leipzig. Ihr 2019 erschienener Film „Uferfrauen – Lesbisches L(i)eben in der DDR“ ist vielfach ausgezeichnet worden. Die Doku zeigt den Lebensweg von sechs Frauen und ist damit ein wichtiges Stück queerer Geschichtsaufarbeitung. Lucas Krzikalla ist Profihandballspieler beim Bundesligisten SC DHfK Leipzig und spielt dort auf Rechtsaußen. Sein Coming-out als erster aktiver, schwuler Profisportler in Deutschland ging in die Geschichtsbücher ein.

Barbara, im Dokumentarfilm „Uferfrauen“ zeigen Sie Lebens- und Liebesgeschichten von Lesben in der DDR. Inwiefern haben Sie da auch nach Vorbildern gesucht?

Barbara Wallbraun: Für den Film habe ich die nicht direkt gesucht – aber in meinem Leben. In meinen Teenagerjahren hätte ich mich sehr gefreut, wenn es ein paar einfach normale lesbische Geschichten gegeben hätte. Der Film sollte eine Lücke füllen. Es gibt einfach diese unglaublichen Geschichten, für die sich aber niemand interessiert, weil es um ostdeutsche Frauen geht. Und die wollte ich erzählen, einfach aus einer persönlichen Neugier heraus und weil es eben diese Ungerechtigkeit gibt, dass diese Geschichten unerzählt geblieben sind.

Sie haben für den Film Seniorinnen interviewt, arbeiten beruflich auch viel mit Schülerinnen und Schülern. Ist das Motto des Leipziger CSD „The Future is Queer“ eine Utopie für Sie?

Barbara Wallbraun: Das wäre ein schöne Utopie, finde ich! Weil queer-sein ganz viel Reflexion erfordert, mit anderen und mit sich selbst. Was will ich, wer will ich sein ...

Lucas Krzikalla: Und nicht etwa: Damit gebe ich mich zufrieden.

Barbara Wallbraun: Genau, mehr Reflexion täte allen gut. Deswegen ist eine queere Zukunft auch ein schöne Utopie. Aber tatsächlich beobachte ich gerade eher, dass sich vieles wieder in einen Ich-Modus zurückentwickelt. Queerness beinhaltet für mich deshalb auch das Element des Aufeinander-Achtens.

Eine Regenbogenfahne am Rathaus das ganze Jahr über wäre toll

In Leipzig beginnt die CSD-Woche traditionell mit dem Hissen der Regenbogenflagge vor dem Neuen Rathaus. Was halten Sie von dieser Symbolik?

Lucas Krzikalla: An sich finde ich das super. Es ist eben einfach eine Tradition in Leipzig, damit die CSD-Woche zu beginnen. Allerdings hängt diese Fahne jetzt eben auch nur eine Woche und wird dann wieder abgehangen. Das finde ich schade. Es gibt ja schon auch Orte in Leipzig, an denen Regenbogenflaggen das ganze Jahr zu sehen sind. So etwas fände ich auch vor dem Neuen Rathaus toll.

Barbara Wallbraun: Da kann ich mich nur anschließen. Wobei ich finde, man könnte auch die sogenannte „Progressive Flag“ aufhängen, die zusätzlich auch auf die Rechte von transidenten Personen und BIPoC’s (Black, Indigenous, People of Color) aufmerksam macht. Mich persönlich schmerzt das Abhängen der Fahne in Leipzig jedes Mal wieder. Das fühlt sich an wie: Eine Woche dürft ihr, aber bitte nicht die restlichen 51 anderen Wochen im Jahr auch noch. Ich finde nicht, dass die Stadt Leipzig genug für die queere Community unternimmt. Leipzig könnte noch mehr zeigen, dass die Stadt stolz auf diese Szene ist. Und sei es nur mit einer Flagge oder Luftballons zum CSD. Das könnten so viele machen – übrigens auch die LVZ.

Hier lauert aber die Gefahr des „Pinkwashing“ – also, dass Institutionen Weltoffenheit und Diversität zwar nach außen zeigen, es aber in den Strukturen noch keinen Platz dafür gibt. Mir fallen zum Beispiel Ihre Autogrammkarten ein, Lucas. Nur bei Ihnen als einzigem Spieler sind diese in Regenbogenfarben.

Lucas Krzikalla: Für mich war das cool. Der SC DHfK hat mich damals damit überrascht, als ich Bescheid gegeben habe, dass ein Interview zum Coming-out veröffentlicht wird. Klar dachte ich später auch, man hätte das noch auf den ganzen Verein ausweiten können. Damals war mir dies aber nicht so wichtig. Der Verein hat sich hinter mich gestellt und ich bin froh, wenn auch diese Geste zeigt: Es ist egal, wen du liebst. Es geht um den Sport!

