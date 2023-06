CSD in Leipzig steht bevor – das sind Veranstaltungen für Queers im Juli

Leipzig. Die queere Szene in Leipzig zeigt sich dieser Tage mit besonderem Stolz, ebenso wie die Stadtgesellschaft wiederum ihre Solidarität erklärt. Nach dem inoffiziellen Pride Month Juni stehen die meisten Veranstaltungen explizit für queere Menschen in Leipzig erst noch bevor. Allem voran der Christopher Street Day (CSD) mit seiner großen Parade am 15. Juli zum Abschluss einer Aktionswoche. Hier eine kleine Auswahl aus einem vollen Programm.

Queer ist, nach der Website des CSD Leipzig, „ein Sammelbegriff für transgeschlechtliche Menschen und für Menschen jenseits der Heterosexualität und/oder des binären Geschlechtersystems von Mann und Frau“. Der Pride Month, ebenso wie die Aktionswoche des CSD Leipzig, soll Spaß machen, den Blick auf die Teilhabe queerer Menschen in der Gesellschaft richten, aber auch auf Diskriminierung aufmerksam machen.

Queere Partys in Leipzig: Im Juli gibt es viel Programm

Ein Ort, den es das ganze Jahr über gibt: Die Pixi Kollektiv Bar, im Westen der Stadt auf der Georg-Schwarz-Straße. Für viele Queers in Leipzig ist das ein Ort, an dem sie sich sicher und wohl fühlen. Jeden Dienstag im Juli ist „Aperitivo Abend“ ab 18 Uhr im Biergarten. Gegen Ende des Monats, am 26. Juli, gibt es hier die „Tiny Glam“ eine monatliche Party, bei schönem Wetter auch unter freiem Himmel, bei der sich rausgeputzt werden kann, aber nicht muss.

Im Institut für Zukunft, dem IfZ, findet am 1. Juli eine Party statt, bei der Queers zu Disco-Tracks feiern können. „Samstag ist der neue Mittwoch“, heißt das dann und ist eine Kooperation mit der Distillery, die Ende Mai vorerst ihre Türen schließen musste.

Ab 7. Juli viele Veranstaltungen zu Pride in Leipzig

Die meisten Veranstaltungen von, für und mit Queers in Leipzig gibt es ab dem 7. Juli mit Start der Aktionswoche, die bis zum 15. Juli läuft. Die Woche beginnt mit dem Hissen der Regenbogenflagge vor dem Neuen Rathaus. Danach gibt es ein vielfältiges Programm, das unter anderem aus Workshops, Diskussionen und Partys besteht.

Wer die CSD-Woche gleich mit einer Party starten will, kann am 7. Juli in der Moritzbastei zu einer musikalisch sehr bunten Party feiern. Zum „Break Free Vol. III“ gibt es dort einen Metal-Rock-Floor und gleichzeitig einen Pop-Elektro-Floor. Ab 20.30 Uhr gibt es einen Drag Contest. Allies (von engl. ally, Verbündete), also Menschen, die sich nicht als queer bezeichnen, aber diese aktiv unterstützen, sind herzlich willkommen.

Am 8. Juli können FLINTA* (Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binäre und Asexuelle) sich ab 12 Uhr beim Sprayen an einer Freifläche an der Antonienbrücke, der „Wall of Fame“, ausprobieren.

Auch Prävention und sexuelle Gesundheit sind Themen in der Aktionswoche. Um auf diesen Aspekt einzugehen und sexuell übertragbaren Krankheiten vorzubeugen, gibt es zwei Möglichkeiten innerhalb der Woche, sich zu testen. Bei der Aidshilfe Leipzig kann man sich am 13. Juli ab Nachmittag auf HIV, Syphilis und Hepatitis C überprüfen lassen.

„Wurst geht immer“

Unter dem Motto „Wurst geht immer“ gibt es bei Jürgen und Jürgen am Bauwagen an der Karl-Heine-Straße am 9. Juli eine „Schwule Grillshow mit Mucke“. Am Nachmittag kann man dort Jürgen und Jürgen, die Betreiber des beliebten Grillstands, treffen. Sie sind queer und erzählen von ihren Erfahrungen in der Community. Außerdem vor Ort: Hüpfburg und Popcorn.

Am Samstag, 15. Juli, kommt es schließlich zum Highlight in der CSD-Woche, der Kundgebung auf dem Augustusplatz, auf dem für die Rechte von queeren Menschen demonstriert wird. Abends gibt es dann vielerorts noch Partys, wie den Prideball im Täubchental oder Querbeat in der Moritzbastei.

Nicht im offiziellen Programm des CSD, aber dafür in dem des Hörspielsommers: Ein Stadtspaziergang mit queeren Stadtgeschichten von Queer Voices Leipzig. Neben Menschen und ihren Geschichten gibt es auch jede Menge Musik.

Kritik an der Kommerzialisierung des Christopher Street Day

Auch wenn der CSD mit all seinen Veranstaltungen für viele Menschen wichtig ist, gibt es auch immer wieder Kritik aus der Community selbst. Anfang Juni wurde bei einer Kundgebung von „Queering Defaults“ der CSD als bürgerlich kritisiert. Eine Person von „Queering Default“ kritisierte, es käme durch den CSD zu einer Kommerzialisierung von Queerness.

