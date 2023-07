﻿CSD Leipzig – Baustein zu mehr Respekt für verschiedene Lebensentwürfe

Jubiläum mit Leipziger „Four Roses“

Das 20. Jubiläum wurde zum Fest der Rockmusik: Musikfans haben auf dem Tauchaer Rittergutsschloss die Rocknacht gefeiert – und sich von den „Four Roses“, der „Krissy Matthews Band“ aus England, „ In The Name Of Cobain“ und der Leipziger Combo „SicSense“ begeistern lassen. Das sind die Bilder vom Event.