CSD in Leipzig: Hitze vorhergesagt – Veranstalterinnen und Veranstalter geben Tipps

Leipzig. Am Samstag steht mit dem Christopher Street Day (CSD) eine der größten Demonstrationen des Jahres für die Stadt Leipzig an. Gleichzeitig melden Wetterdienste Temperaturen um die 35 Grad Celsius. Die Veranstalterinnen und Veranstalter des CSD geben den Teilnehmenden Tipps an die Hand, wie sie trotzdem einen guten CSD erleben können.

Viel Wasser trinken und Sonnenschutz nicht vergessen

Auf der Website des CSD Leipzig rufen die Organisatorinnen und Organisatoren alle dazu auf, viel zu trinken. „Bringt ausreichend Wasser mit und verzichtet vor und während der Demo auf alkoholische Getränke“, heißt es auf der Website.

Außerdem wird zu Sonnenschutz geraten: „Schützt euch mit Sonnencreme, Sonnenbrille und passender Kleidung. Bitte sucht schattige Bereiche auf und kontaktiert die Ordner:innen oder anwesende Notfallsanitäter:innen, falls es euch nicht gut geht.“

CSD Leipzig: Ab 11.30 Uhr am Augustusplatz

Die Demonstration stellt das Highlight der CSD-Aktionswoche dar, die am 7. Juli mit dem Hissen der Regenbogen-Flagge vor dem Neuen Rathaus offiziell begonnen hat. Der CSD startet am Samstag um 11.30 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Augustusplatz, ab 13 Uhr soll auf dem Innenstadtring demonstriert werden. Danach geht es zurück zum Augustusplatz für ein Straßenfest mit Bühnenprogramm.

