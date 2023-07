Route des Leipziger CSD wird wegen Hitze verkürzt

Leipzig. Wegen der voraussichtlich sehr heißen Temperaturen am Wochenende haben sich die Veranstalter des Christopher Street Day (CSD) entschieden, die geplante Route der für Samstag geplanten Demonstration zu kürzen. Wie die Stadt Leipzig am Donnerstag mitteilte, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nun mitten durch das Stadtzentrum geführt. Dafür fällt ein großer Teil der Strecke in westlicher Richtung weg, der unter anderem durch die Marschnerstraße verlaufen wäre. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit bis zu 36 Grad am kommenden Samstag.

Die Demo startet wie bisher geplant um 13 Uhr auf dem Augustusplatz. Anschließend durchläuft die neue Route folgende Stationen: Roßplatz, Martin-Luther-Ring, Dittrichring, Thomaskirchhof, Thomasgasse, Markt, Salzgäßchen, Reichsstraße, Am Hallischen Tor, Willy-Brandt-Platz, Goethestraße, Augustusplatz. Nach der Parade findet auf dem Augustusplatz ein Straßenfest statt. Laut Stadt werden bis zu 18.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

CSD Leipzig: Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt

Von 11.30 Uhr bis 16 Uhr ist mit Verkehrseinschränkungen im Bereich der Innenstadt und insbesondere entlang der Demo-Route zu rechnen, teilte das Ordnungsamt mit. Zwischen 8.45 Uhr und 17 Uhr werde zudem die Goethestraße und die Mittelfahrbahn des Augustusplatzes gesperrt. Die Ausfahrt aus der Ritterstraße und dem Brühl über die Goethestraße in Richtung Willy-Brandt-Platz bleibe gewährleistet. Eine Zufahrt zur Tiefgarage Augustusplatz sei ausschließlich über die Einfahrt Georgiring möglich.

