﻿Damit Leipzig an Staus vorbeikommt: So funktioniert das Verkehrsleitsystem

Leipzig. Große Monitore oder riesige Videoleinwände wie etwa in der Schaltzentrale der Stadtwerke sucht der Besucher in diesem Raum vergebens. Doch auf den überschaubaren Computern sind Programme installiert, die Autofahrern, Fußgängern und Radfahrern in Leipzig viel Frust ersparen können – oder eben genau das Gegenteil bewerkstelligen. Auf dem Gelände der Stadtbeleuchtung in der Wurzner Straße sitzt das siebenköpfige Team der Verkehrsmanagementzentrale, unter ihm drei Ingenieure. Seine Aufgabe: den Verkehr innerhalb Leipzigs zu steuern und zu überwachen sowie Informationen zu verbreiten. Mehr als 400 Ampelanlagen in der Messestadt gilt es ebenso zu betreuen wie etliche LED-Informationstafeln und Parkraumdetektoren. Auch 70 Dauerzählstellen für Personenkraftwagen und 11 Zählstellen für Fahrräder werden hier ausgewertet. Von der Wurzner Straße aus erfolgt der Zugriff auf die Systeme – die dazugehörigen Serverschränke stehen im städtischen Rechenzentrum.

Entwickeln Verkehrsströme für Leipzig: Sebastian Lindhorst, Axel Buchheim und Thomas Grzeschik (von links) in der Leipziger Verkehrsmanagementzentrale, die eng mit der Polizei zusammenarbeitet. © Quelle: André Kempner

Bei großen Staus wird die Schaltung geändert

„Die drei Operatoren können von hier aus aktiv in den Verkehr eingreifen, um die technischen Anlagen zu beobachten und auf Störungen zu reagieren; etwa bei Unfällen oder anderen außergewöhnlichen Ereignissen“, erläutert Sebastian Lindhorst (35), Abteilungsleiter Straßenverkehrsbehörde/Verkehrsmanagement. Die Zentrale ist unter der Woche von 5.30 bis 20 Uhr besetzt, bei Veranstaltungen oder größeren Ereignissen wie abendlichen RB-Spielen auch bis Mitternacht beziehungsweise an den Wochenenden. Dabei ist die Polizei vor Ort, die auf große Staus reagiert. Bei Bedarf werden dann per „kurzem Draht“ in der Zentrale die Schaltprogramme der Ampeln verändert. Das meiste ist automatisiert, basierend auf Erfahrungswerten – je nach den Hauptverkehrszeiten.

Wenn eine Lichtsignalanlage bei einem Unfall in Mitleidenschaft gezogen worden ist, muss freilich der Techniker hin. Geht es um Staus, kann binnen von ein, zwei Minuten ein anderes Signalprogramm gewählt werden. Für die LED-Anzeigetafeln, die von der Autobahn zur Messe oder zu Großveranstaltungen rund ums Stadion führen, ist die Autobahn GmbH zuständig. Die Schaltungen werden abgestimmt und koordiniert. „Wir erarbeiten Verkehrsmanagement-Strategien und wissen, welche Anforderungen es bei großen Messen gibt und wie unsere Ampelanlagen, etwa an der Messe-Allee, dann geschaltet sein müssen“, erläutert Verkehrsingenieur Lindhorst, der seit fünf Jahren bei der Stadt arbeitet.

Florian Bieler an einem Schaltkasten im Stadtgebiet. © Quelle: André Kempner

Verkehrsströme werden organisiert – doch zaubern kann niemand

Besonders kompliziert ist die Steuerung der Verkehrsströme rund um die Zentralhaltestelle vor dem Hauptbahnhof mit ihren vielen Zufahrten und Zugängen auf den Ring. Bahnen und Busse sollen pünktlich ein- und ausfahren können, der Autoverkehr muss den Bereich möglichst schnell passieren und die Fußgänger und Radfahrer wollen die Straßen sicher überqueren – „da dürfen wir keinen Stau erzeugen, müssen die Verkehrsströme so organisieren, dass alle so wenig wie möglich warten“, betont Lindhorst. Es könne jedoch niemand zaubern. Für jede Situation – auch bei Großveranstaltungen oder den vielen Demonstrationen – gibt es daher separate Programme. Wenn diese nicht funktionieren, greift die Polizei ein. Sie schaltet die verschiedenen Lichtsignalanlagen dann selber ab.

Das Parkleitsystem am Augustusplatz. © Quelle: André Kempner

Sieben neue LED-Tafeln geplant

Eine sehr spezielle Herausforderung wird die Mobilitätswende, bei der auch politische Vorgaben umgesetzt werden müssen. Etwa bei den grünen Radstreifen auf dem Ring. „Wir organisieren Verkehrsflächen neu, um möglichst alles optimal zu nutzen“, schildert Thomas Grzeschik, Sachgebietsleiter Verkehrsmanagement. Es gehe nicht darum, den Autoverkehr auszubremsen – „aber Kraftfahrzeuge sind nun mal auch ein Verkehrsmittel“, schiebt der 45-Jährige nach. Ziel sei es, dass das Angebot an Verkehrsmitteln in Leipzig attraktiver wird „und es Alternativen gibt“, so Grzeschik.

Geplant ist, noch in diesem Jahr sieben neue LED-Tafeln in der Stadt aufzustellen, um alle besser zu informieren; darunter Tafeln an der Merseburger Straße, an der Neuen Messe sowie in Stadionnähe. „Die LED-Tafel an der Neuen Messe wird beispielsweise Echtzeit-Abfahrten des öffentlichen Nahverkehrs, Staus in Richtung Stadtzentrum und die Belegung der Parkhäuser anzeigen“, erläutert Abteilungsleiter Lindhorst. Derzeit werden gerade die Schaltbilder entwickelt, die Standorte abgestimmt, die Anlagen gebaut.

Blick auf die Bildschirme in der Verkehrsmanagementzentrale in der Wurzner Straße. © Quelle: André Kempner

Später sollen dann Informationen, etwa über Park&Ride-Angebote im Stadtgebiet, via Navigationsgeräte in die Auto-Cockpits gelangen. Die Planer schauen KI-basiert bereits in die Zukunft. Programme fürs autonome Fahren werden dabei immer wichtiger. „Wir sind dabei, solche Systeme aufzubauen“, sagt Sachgebietsleiter Grzeschik.

Der Standort der Verkehrsmanagementzentrale ist übrigens ein Interim. Eine neue Zentrale ist in der Innenstadt geplant. Ein Standort steht aber noch nicht fest.