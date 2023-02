﻿Neues Gaskraftwerk läuft: Warum Leipzig trotzdem noch Kohle-Energie aus Lippendorf bezieht

Für 2023 hatte der Leipziger Stadtrat den Ausstieg aus der Braunkohle beschlossen. Technisch sind die Stadtwerke dazu in der Lage. Trotzdem hängt die Wärmeversorgung immer noch an Lippendorf. Welchen Sinn macht das in Zeiten des Klimawandels?

