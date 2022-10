﻿Darum stehen in Leipzig neu gebaute Häuser leer

Unter anderem zwei Häuser am Lindenauer Hafen, die 2022 den Architekturpreis der Stadt erhielten, harren schon lange einer Nutzung. Auch an der Emmauskirche in Sellerhausen oder nahe der Elster in Schleußig stehen bezugsfertige Neubauten seit Monaten leer. Die LVZ hat bei den Bauherren gefragt, woran das liegt.

