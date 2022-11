﻿Das ändert sich in Leipzig bei der Straßenreinigung im nächsten Jahr

In den kommenden beiden Jahren verteuert sich die Straßenreinigung um vier Millionen Euro. Was das für die Gebührenzahler in Leipzig bedeutet – hier die Details.

Leipzig. Immer wieder beschweren sich Leipzigerinnen und Leipziger über verschmutzte Gehwege. Jetzt greift die Stadt die Kritik auf und handelt. An besonders stark frequentierten Orten will sie die Häufigkeit der Reinigung erhöhen. Für die davon betroffenen Anlieger heißt das allerdings: Die Gebühren der Straßenreinigung werden zum Teil empfindlich steigen.

„Es ist vorgesehen, drei zusätzliche Reinigungsklassen einzuführen“, sagte der Erste Betriebsleiter der Stadtreinigung, Thomas Kretzschmar, am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen Satzungen zur Straßenreinigung für die Jahre 2023/24. Die finale Abstimmung darüber im Stadtrat wird für Dezember erwartet.

Wo die Gebühren um fast 60 Prozent steigen

So werden beispielsweise künftig die Dieskaustraße, die Könneritzstraße und die Karl-Heine-Straße in Gänze oder auf Teilabschnitten häufiger als bisher gereinigt. „Da merken wir, dass viele Fußgänger, gerade auch an Abenden, dort unterwegs sind und ein höheres Reinigungsbedürfnis besteht“, so Kretzschmar. Werden die Fahrbahnen dort bislang in der Regel zweimal und die Gehwege einmal pro Woche gekehrt (Reinigungsklasse B1), sollen künftig auch die Gehwege zweimal wöchentlich an die Reihe kommen. Durch den Wechsel in die neue Reinigungsklasse B2 steigt dann jedoch die jährliche Gebühr für die Grundstückseigentümer von derzeit 11,21 auf künftig 17,68 Euro pro Straßenfrontmeter.

Ebenfalls um fast 60 Prozent teurer wird die Straßenreinigung in einigen Randbereichen der Innenstadt, wie etwa in Teilen des Dittrich- und Goerdelerrings (Reinigungsklasse C3). Für sie wurde die neue Reinigungsklasse C5 geschaffen – das heißt, die Straße wird weiterhin dreimal pro Woche gekehrt, der Fußweg statt bisher drei künftig fünf Mal. Dadurch steigen die jährlichen Gebühren von 23,95 auf 37,65 Euro pro Straßenmeter.

Mehr Personal für Stadtreinigung

Um den Mehraufwand zu bewältigen, plant der kommunale Eigenbetrieb im ersten Quartal nächsten Jahres 18 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem für die manuelle Straßenreinigung einstellen.

Dort, wo der Reinigungsrhythmus sich nicht ändert, bleibt hingegen die Straßenreinigungsgebühr nahezu konstant. „Die Jahresgebühr pro Frontmeter steigt zwischen 0,02 Euro und 4,30 Euro“, sagt die kaufmännische Betriebsleiterin der Stadtreinigung, Elke Franz. Den höchsten Anstieg gebe es danach in der Reinigungsklasse E5. Die Straßen- und Gehwegreinigung an fünf Tagen pro Woche betrifft insbesondere die Innenstadt.

Auf rund 40 Millionen Euro werden die Kosten für die Straßenreinigung in den kommenden beiden Jahren beziffert. Das sind nach den Worten von Franz vier Millionen Euro mehr als 2021/22. Die Gründe dafür liegen in steigenden Kosten für Personal, Kraftstoff, Fremdleistungen und Investitionen in den Fuhrpark und die Reinigungstechnik. Ein Viertel der Kosten wird durch den Stadthaushalt getragen. 75 Prozent zahlen die Anlieger – mithin die Mieterinnen und Mieter – über die Straßenreinigungsgebühren.