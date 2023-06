Das Aus von Jörg Gräser bei ETC - der Samstag in Leipzig

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

der Konflikt rund um den Zoo-Pfleger Jörg Gräser ist einer, zu dem sehr viele Menschen in Leipzig eine Meinung zu haben scheinen - und gleichzeitig sind auch Wochen nach seiner Versetzung noch immer viele Fragen offen. Das liegt zum einen daran, dass der Tierpark selbst mit Blick auf Persönlichkeitsrechte keine Details nennen will. Zum anderen daran, dass sich Gräser selbst bislang nicht geäußert hat.

Dennoch kommen neue Details ans Licht: Josa Mania-Schlegel hat in seiner Recherche herausgefunden, dass es in den vergangenen Monaten ein weiteres totes Jungtier bei den Löwen gab. Und er hat den Fall Gräser rekonstruiert - vom 16-Jährigen in Ausbildung über den steilen Aufstieg durch die Sendung „Elefant, Tiger & Co.“ zum Fernsehstar bis hin zu seiner Versetzung.

Es heißt, dass Gräser seine Löwen vermisst. Am 1. Mai, einen Monat nach seiner Versetzung, starb der Löwe Majo. Am Gehege wurde Gräser seither nicht mehr gesehen. LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel in seiner Reportage über den Fall Jörg Gräser

Es war ein stiller Abschied, auch für die Fans von ETC. Denn für Gräser ist auch dieses Kapitel vorbei. Nach LVZ-Informationen wird er nicht mehr in der Sendung zu sehen sein - weil er nicht will. Die ganze Geschichte rund um das „Warum“ lesen Sie hier.

Bild des Tages

Am Airport Leipzig/Halle wurde am Samstag Flughafenfest gefeiert - inklusive Führungen und Rundflügen. © Quelle: Michael Strohmeyer

Was es auf dem Flughafenfest alles zu erleben gibt, lesen Sie hier.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Benefiz-Kick: Zum 22. Mal spielen Prominente in Leipzig Fußball, um die Elternhilfe für krebskranke Kinder zu unterstützen. Ab 13.30 Uhr mit dabei auf dem Gelände des SSV Stötteritz sind unter anderem RB-Coach Marco Rose, Dominik Kaiser oder Lok-Präsident Torsten Kracht.

Flughafenfest : Der Airport Leipzig/Halle bietet Interessierten zwischen 10 und 18 Uhr unter anderem Rundflüge, Touren und eine Flugzeugschau.

Keramikmarkt: In den Innenhöfen des Grassi Museums stellen etwa 60 Keramikkünstler unter anderem aus Japan, Frankreich und Tschechien ihre Werke aus und verkaufen aktuelle Arbeiten. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr.

Genießen Sie Ihr sommerliches Wochenende!

Ihre Josephine Heinze

Chefin vom Dienst

Lina E. - der Podcast

In der Bonusfolge des LVZ-Podcasts „Der Fall Lina E.“ geht es um das Urteil - und die Folgen.

