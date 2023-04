﻿„Sein Problem ist die fehlende Konfliktfähigkeit“ – so denken Stadträte über Burkhard Jung

Vier Jahre lang ist Burkhard Jung noch Leipzigs Oberbürgermeister. Wie Leipziger Stadträte ihn einschätzen und auf seine restliche Amtszeit blicken. Vier Meinungen aus den Fraktionen.

Leipzig. „Ich war zuletzt ganz schön erschöpft“, sagte Burkhard Jung am Samstag in der Leipziger Volkszeitung. Kann der 65-Jährige auf der Zielgeraden seiner Amtszeit noch große Projekte realisieren? Oder hat Leipzig einen Oberbürgermeister, der vor allem verwaltet – bis jemand Neues da ist? Vier Stadträte antworten auf eine Frage, die viele in Leipzig umtreibt.