﻿Das Innenleben der Wolken: Leipziger Luftforscher leiten millionenschweres Projekt

Wie wirken sich Feinstaub und Sulfat in den Wolken auf die Regenwahrscheinlichkeit aus? Was bedeuten Schadstoffe fürs Klima? Im Projekt „Actris-D“ suchen Leipziger Luftforscher nach Antworten.

Leipzig. Im Leipziger Wissenschaftspark lagert in 32 Kühlschränken: Luft. Rund 15.000 Partikelfilter, etwa 10.000 wässrige Extrakte und ungefähr 3000 Alufolien halten Proben aus drei Jahrzehnten und aus fast allen Ecken der Welt fest. In China, Israel, Kolumbien, Barbados, auf der Schmücke im Thüringer Wald und sogar in der Arktis haben Forscherinnen und Forscher Luft eingesammelt und ins Leibniz-Institut für Troposphärenforschung (Tropos) gebracht. Von der hauseigenen Station im Torgauer Ortsteil Melpitz kommen jährlich etwa 1000 Partikelfilter dazu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schatzkammern wie diese gibt es in Deutschland und Europa an vielen Orten: Sammlungen von Luftproben, aber vor allem auch Datenschätze – gewonnen in Experimenten oder auf Expeditionen. Das Problem dabei: Unterschiedliche Geräte und Messtechniken liefern Ergebnisse, die kaum miteinander vergleichbar sind. Ein großangelegtes Langzeitprojekt, dessen Federführung im Tropos-Institut liegt, soll das ändern. „Wir sind Vorreiter“, hebt Andreas Macke hervor. Der Professor ist Tropos-Direktor und leitet dort zudem die Abteilung für Fernerkundung. „Erstmals werden kurzlebige Klimatreiber systematisch untersucht. Die Welt wird sich unseren Standards anschließen.“

„Wir sind Vorreiter“: Professor Andreas Macke, Direktor des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung, vor dem Wolkenturm. © Quelle: André Kempner

Sechs Unis, drei Forschungszentren sowie der Deutsche Wetterdienst und das Umweltbundesamt beteiligen sich daran, eine neue Infrastruktur aufzubauen. Das Bundesforschungsministerium investiert 86 Millionen Euro allein in den ersten acht Jahren. Rund 25 Millionen davon gehen nach Leipzig, von wo auch der Anstoß zu dem Verbund kam. "Ein großer Teil vom Kuchen", sagt Andreas Macke. "Actris-D" nennt sich das Vorhaben. Es soll sich bis in die 2040er-Jahre fortsetzen. "D" steht für Deutschland, "Actris" war bereits zuvor die Abkürzung eines europäischen Projekts, in das sich der deutsche Beitrag einnistet, und bedeutet: "Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure" – eine Forschungsinfrastruktur für Aerosole, Wolken und Spurengase.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Fokus stehen kurzlebige Partikel wie Ruß, Sulfat, Nitrat oder Feinstaub und die Frage, was sie in der Troposphäre anrichten: in der untersten Atmosphärenschicht, die am Äquator etwa 17 Kilometer und an den Polen rund sieben Kilometer in die Höhe reicht. Mehr über Wechselwirkungen etwa mit Wolken zu wissen, verhilft zu genaueren Wetter- sowie Regenvorhersagen und kann die Luftqualität und somit den Gesundheitsschutz verbessern. Darüber hinaus spielen die Teilchen auch bei der Klima-Erwärmung eine Rolle. Aber welche? Dazu laufen die Forschungen noch.

Welche Folgen haben Waldbrände für die Atmosphäre?

Die Idee ist zum einen, bestehende Technik gemeinsam zu nutzen und sich die Ergebnisse gegenseitig nach einheitlichen Standards zur Verfügung zu stellen. Tropos-Forschende reisen quer durch Europa, um Messinstrumente zu kalibrieren und zertifizieren – wie ein TÜV. Zum anderen finanzieren die Bundesmittel aber auch neue Geräte. So wird das Tropos-Institut sein Atmosphären-Observatorium auf den Kapverden erweitern. In Thüringen will man vor, auf und hinter der Schmücke Stationen für eine dauerhafte Wolkenbeobachtung errichten.

2000 und 2010 hatte das Institut dort bereits für jeweils sechs Wochen Daten darüber gesammelt, was in den Wolken am Berg geschieht. „Wir wollen insgesamt weg von kampagnenbasierter Forschung und hin zu Dauerstationen“, erklärt Macke. „Dadurch entgehen uns wichtige Ereignisse nicht mehr“ – die Folgen großer Waldbrände auf die Atmosphäre etwa: sei es in Sibirien, Australien und Kanada; oder in der Sächsischen Schweiz und Brandenburg.

Feuerstürme sind jedoch nicht die einzige Quelle der Verpestung. „Bei Wind aus Südosteuropa steigt die Sulfat-Belastung“, sagt Hartmut Herrmann. Der Professor leitet die Tropos-Abteilung „Chemie der Atmosphäre“ und erklärt, woran die Luftverschmutzung liegt: Wenn etwa in Polen Kohle verbrennt, setzt sich neben langfristigen Klimagasen auch Schwefeldioxid frei. Die Chemie der Partikel verändert sich in den Wolken. „Die Wolke brütet das Sulfat“, erläutert Herrmann. Zu den Folgen zählt saurer Regen, der Wäldern und Gewässern zu schaffen macht.

„Die Emissionen zu drosseln, ist der bessere Weg“: Professor Hartmut Herrmann vor den Aerosol-Kammern des Tropos-Instituts. © Quelle: André Kempner

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was genau chemisch und physikalisch in einer Wolke passiert, simulieren die Tropos-Forscherinnen und Forscher im Labor. Um die chemischen Prozesse besser zu verstehen, bieten zwei zylindrische Aerosol-Kammern aus Teflon mit einem Volumen von jeweils 19 Kubikmetern die Möglichkeit, einzelne Faktoren an- oder auszuschalten. "Das Licht beispielsweise", so Herrmann, "und zu gucken, ob Unterschiedliches resultiert." Zuletzt erforschten irische Gastwissenschaftler in den Kammern, wie es sich auf die Luftqualität der grünen Insel auswirkt, wenn im Sommer dort die Heide verbrennt.

Wie experimentiert man im Labor mit einer Wolke?

Ein paar Meter weiter wird in einem etwa zehn Meter hohen vierstöckigen Turm die Physik einer Wolke untersucht – die zu diesem Zweck erst einmal erzeugt werden muss. "Das Schwierige ist, die Wolke kontrolliert turbulent hinzukriegen", sagt Mira Pöhlker – also wild wie in der Natur, aber genau zu steuern, welche Kräfte wirken. Die Professorin leitet die Tropos-Abteilung "Experimentelle Aerosol- und Wolkenmikrophysik". Im Wolkenturm zirkuliert Luft durch einen Windkanal und wird an verschiedenen Stellen mal befeuchtet, mal getrocknet, mal gekühlt, mal erhitzt. An einem Punkt des Kreislaufs strömen Aerosolpartikel in das Gemisch, die man anderswo wieder herausfiltert. "Ein großer Aufwand für so eine kleine Wolke", seufzt Pöhlker.

„Ein großer Aufwand für so eine kleine Wolke“: Professorin Mira Pöhlker an den Apparaturen des Wolkenlabors. © Quelle: André Kempner

Aber das Dauerexperiment hilft, Antworten zu finden. Wie beeinflussen Aerosole und Turbulenz die Tropfengröße und deren Verteilung? Wann regnet es? Wo genau regnet es? Wie wirkt sich die Klima-Entwicklung auf die Regenraten aus? Am Tropos-Institut fließen die physikalischen und chemischen Erkenntnisse mit Beobachtungen der Fernerkundung zusammen, damit eine vierte Abteilung – die Modellierung – die Vorhersage-Modelle verfeinern kann.

Der Mensch könnte die Luftverschmutzung rasch verringern

Wegen der Kurzlebigkeit der Partikel könnte der Mensch die Situation anders als etwa beim langlebigen Kohlendioxid schnell verbessern – wenn er denn wollte. „Wir müssten uns nur politisch einigen“, sagt Herrmann. Pöhlker betont, dass sich die Corona-Lockdowns und das 9-Euro-Ticket ebenso in den Daten bemerkbar gemacht hätten wie jetzt eine vermehrte Holzverbrennung, um Gas zu sparen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Aber lässt sich das Wissen nicht auch nutzen, um das Klima aktiv abzukühlen? Zum Beispiel, indem man Sulfat in die Stratosphäre pumpt, das einen Teil des Sonnenlichts reflektiert und ins Weltall zurückwirft? „Aber was passiert dann, woran wir nicht denken?“, entgegnet Chemiker Herrmann. „Die Emissionen zu drosseln, ist der bessere Weg.“ Physikerin Pöhlker gibt zu bedenken, dass Aerosole eine Wolke zwar kühlten, aber gleichzeitig regne es weniger. „Die Entscheidung liegt bei der Politik“, sagt sie. „Wir schaffen mit unserer Grundlagenforschung lediglich das Wissen dafür.“