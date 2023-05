Das ist der Song zur Velo-city 2023 in Leipzig

Leipzig. Das Lied mit dem Titel „Take me away“ stammt aus der Feder von Ida Wutzler, Laurenz Bogen und Jörg ­Anders. Gemeinsam haben sie am Velo-city-Songcontest teilgenommen. Bewerben konnten sich Profi- und Hobbymusiker mit eigenen Arbeiten.

Wichtig bei den Einreichung: Der Text muss sich mit dem Thema Radfahren beschäftigen und die Stadt Leipzig muss darin vorkommen. Der Song darf maximal 3:50 Minuten lang und sollte in englischer Sprache verfasst sein, um für das internationale Publikum des Fachkongress verständlich zu sein. „Take me away“ erfüllte diese Anforderungen und wurde aus mehreren Einsendungen ausgewählt.

Worum geht’s in eurem Song?

Ida Wutzler: Das Lied ist ein Frühlingssong. Die Tage werden aktuell wieder länger, aber die Nächte dadurch irgendwie auch. Man holt sich ein Bier vom Späti und hat das Gefühl, dass ­alles möglich ist. Dann fährt man einfach mit dem Rad drauf los, um dieses Gefühl der Freiheit auszukosten.

Wer hat welchen Anteil am Songwriting?

Jörg Anders: Den Text hat Ida geschrieben, Musik und ­Arrangements sind ein Gemeinschaftswerk.

Welche Rolle spielt das Fahrrad in euren Leben?

Ida Wutzler: Das Rad ist für mich Hauptfortbewegungsmittel aber auch ein Ort zum Denken und Traumen – fast wie ein Proberaum.

Jörg Anders: Ich fahre seit drei Jahren kaum noch Auto und erledige fast alle Wege mit dem Fahrrad. Leipzig hat sich hier in den vergangenen Jahren gut ent­wickelt. Nur auf Radwegen parkende Autos nerven.

Der Song wird am 9. Mai auf der Velo-city Fahrradfest-Eröffnung am 10. Mai auf dem Augustusplatz live der Öffentlichkeit präsentiert.

Hier in in den Song zu Velo-city 2023 reinhören!





„Take me away“ – der komplette Text:

the days get longer, and so do the nights

the corner shop season is on

I turn on music, that turns on my vibe

the traffic noise is all gone

the air has changed, all colors are blooming

my bike feels like home while I ride

no traffic jam for me, so I keep on moving,

the dark has given way to the light





Prechorus:

I don’t have nowhere to be

I am not lost - I am free

I don’t have nowhere to be

just feel the velocity





Chorus:

take me away

im ridin’ till the break of a new day

I won’t turn back, cause spring is here to stay

I know, I’m on the right way

Mehr Informationen zur Velo-city und zum Fahrradfest stehen auf www.lvz.de/velocity und www.lvz.de/fahrradfest.