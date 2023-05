﻿Das sagt ein CBD-Produzent aus Leipzig zur Cannabis-Legalisierung

Leipzig. Paul Portius ist entspannt. Ob es am CBD liegt, das sein Unternehmen vertreibt? Möglich wäre es, denn Cannabidiolen wird eine entspannende Wirkung nachgesagt. Seit 2019 führt Portius gemeinsam mit zwei Freunden die CBD-Marke „Sanaleo“ mit Hauptsitz in Leipzig. Eine Cannabis-Freigabe würde seine Branche verändern, ihn Kundschaft kosten. Unglücklich ist er trotzdem nicht.

Der größte Feind des CBD ist die unzureichende Regulierung

Rund 700 Wiederverkäufer wie Apotheken, Supermärkte und Spätis beliefert Sanaleo. Die Palette ist groß: von der Blüte zum Rauchen und Liquid zum Vapen über Öle, Pillen und Nahrungsmittelergänzungen zum Einnehmen bis hin zu Cremes und Massageölen. „Für jeden ist was dabei“, findet der Sanaleo-Geschäftsführer.

Es könnte alles so einfach sein für den studierten Wirtschaftsingenieur – ist es aber nicht. „Nervige juristische Themen“, nennt Portius als eines der großen Probleme. Gerade bei den Blüten, die optisch den psychoaktiven THC-haltigen ähneln, gebe es regelmäßig strafrechtliche Schwierigkeiten. Und auch, dass man sich – aus Sicht einiger Behörden – mit CBD-Produkten berauschen könnte, sorgt für gelegentlichen Ärger. Denn viele CBD-Produkte haben einen geringen natürlichen THC-Anteil.

„Manche argumentieren, dass man sich ja 30 Gramm CBD kaufen, damit einen Brownie backen und sich berauschen könnte.“ Als „lebensfremd“ bezeichnet Portius dieses scheinbare Argument. „Das ist so ähnlich wie mit alkoholfreiem Bier. Das darf sogar von Minderjährigen erworben werden. Aber da denkt niemand, dass man eine Badewanne voll trinkt.“ Die Leute, die CBD-Produkte kaufen, seien die, die sich eben nicht berauschen wollen, meint Portius.

Für Laien schwer zu erkennen: Hierbei handelt es sich um Nutzhanf mit einem verschwindend geringen THC-Anteil. © Quelle: Soeren Stache/dpa

„Viele wollen ein 68er-Kraut, ein Hippie-Gras“

CBD und Nutzhanf fallen unters Betäubungsmittelgesetz. Das führe zu „wahnwitzigen“ Situationen, wie Portius erläutert. „Nutzhanf-Bauern werden am Tag der Ernte stundenlang von einem Dutzend Kripo-Beamten beobachtet.“ Kleinste Abweichungen der THC-Grenzwerte werden zur Anzeige gebracht. Hinzu komme eine unzureichende behördliche Regulierung; keine einheitliche Stelle, die die Regeln festlegt. „Förderalismus at it’s best.“

Die Freigabe von Cannabis werde ihm wohl einige Kunden rauben, schätzt er. Denn in den Cannabis Social Clubs können auch Pflanzen mit einem geringen THC-Gehalt angebaut werden. Auf dem Schwarzmarkt bekomme man fast ausschließlich hochpotente Sorten, die für ein intensives High sorgen. Doch viele User wollen „ein schönes 68er-Kraut, ein Hippe-Gras“, meint Portius. Gras mit einem hohen Entspannungsfaktor, weil viel CBD enthalten ist. Die Cannabis Social Clubs bedeuten also durchaus Konkurrenz für seine Firma.

CBD-Produzent setzt Hoffnungen in THC-Freigabe

CBD-Akteure wie Paul Portius haben aber weitaus größere Probleme als den möglichen Kundenverlust durch die Cannabis-Legalisierung. Das Bizarre: Die Legalisierung macht sogar Hoffnung auf Besserung. „Es ist der richtige Schritt. Wir kommen im 21. Jahrhundert an“, sagt Portius. Die Freigabe könne zu einem gesamtgesellschaftlich offeneren Umgang mit der Cannabispflanze führen. „Dass sie aus dem Betäubungsmittelgesetz rauskommt, ist elementar für uns.“ Das neue Gesetz könnte mittelfristig dazu führen.

Die Umsetzung der Ampel-Regierung sieht er hingegen kritisch. Den Schwarzmarkt zurückdrängen werden die Social Cannabis Clubs seiner Meinung nach nicht, wie Beispiele aus Spanien zeigen würden. Auch Jugend- und Gesundheitsschutz hätte man besser umsetzen können. Wie? „Professionelle Fachgeschäfte in ausgewählten Modellstädten“ wären die bessere Variante gewesen.

Daher setzt auch Paul Portius seine Hoffnungen in die zweite Säule des Eckpunktepapiers der Bundesregierung. Sie besagt, dass die Abgabe in Fachgeschäften in einem zweiten Schritt als wissenschaftlich konzipiertes, regional begrenztes und befristetes Modellvorhaben umgesetzt werden soll.

Das ist CBD Cannabidiol (CBD) ist ein Wirkstoff der Hanfpflanze. Im Gegensatz zum Tetrahydrocannabinol (THC) hat er keine berauschende Wirkung. Stattdessen werden CBD schmerzlindernde und entspannende, entzündungshemmende sowie antiepileptische und auch antidepressive Effekte nachgesagt. Grundlagenforschungen zeigen durchaus Ergebnisse, die für eine Wirkung sprechen. Kritiker sprechen von Placebo-Effekten. Nebenwirkungen bei der Anwendung oder Einnahme von CBD sind keine bekannt. Cannabidiol (CBD) wird als neuartiges Lebensmittel im Novel-Food-Katalog der Europäischen Kommission aufgeführt, da es erst vor relativ kurzer Zeit als Nahrungsergänzungsmittel auf den europäischen Markt gekommen ist. Das hat Auswirkungen auf die Hersteller und Händler von CBD-Produkten, da diese nun eine Zulassung beantragen müssen, bevor sie ihre Produkte auf dem europäischen Markt verkaufen dürfen. Andernfalls handeln sie illegal. In Deutschland ist der Verkauf von CBD-Produkten nur dann erlaubt, wenn sie weniger als 0,2 Prozent THC enthalten.

Sollte dieses Modell gut funktionieren, wäre auch der Weg für CBD-Produzenten geebnet: Die Produkte könnten besser getrackt und qualitativ überwacht werden, was wiederum den Verbraucherinnen und Verbrauchern zugute käme.