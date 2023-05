﻿Blauer Himmel, 20 Grad und beste Laune: Das sind die Bilder vom Promenadenfest am „Kulki“

Markranstädt. Blauer Himmel, Sonne, die mit den Gesichtern um die Wette strahlte – und frühsommerliche 20 Grad: Beim 10. Markranstädter Promenadenfest am Samstag war gute Laune vorprogrammiert.

Bürgermeisterin Nadine Stitterich bedankte sich denn auch bei den vielen Vereinen und Firmen, die das Event auf die Beine gestellt hatten. „Ohne sie wäre ein solches Fest nicht möglich“, schwärmte sie vom Engagement der vielen Helfer und Akteure.

Einer der Höhepunkte auf der Partymeile war das Pappboot-Rennen des ansässigen Kanuclubs. Acht Teams waren an den Start gegangen, hatten teils kuriose Gefährte konstruiert und mussten damit in See stechen. Nomen est omen: Ausgerechnet die „Titanic 2.0“ sank unter dem Jubel der Zuschauer in den 15 Grad kalten Fluten des Kulkwitzer Sees.