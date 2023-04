﻿Das sind die nächsten Fahrradpläne für den Leipziger Ring

Leipzig. Die Markierung des neuen Radweges auf dem Innenstadtring vor dem Hauptbahnhof ist fast fertig. In den kommenden Wochen soll der Streifen auf der ehemaligen Kfz-Spur – wie zuvor schon auf dem Martin-Luther- und dem Dittrichring – noch grün eingefärbt werden. Damit können Radfahrer dann den nördlichen Innenstadtring in Ost-West-Richtung befahren.

Der Radfahrstreifen, der an der Einmündung Brandenburger Straße beginnt, führt zunächst nur am Bahnhof vorbei zur Kurt-Schumacher-Straße. Die Pläne für die Fortführung hat die Stadtverwaltung allerdings schon in der Schublade. Und so geht es nach den Worten von Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) weiter:

Radstreifen von Kurt-Schumacher-Straße bis Löhrstraße

Bis zum Ende dieses Jahres wird auch von der Kurt-Schumacher-Straße bis zur Löhrstraße eine Kfz-Spur auf dem Tröndlinring in einen Radstreifen umgewandelt. Anders als an anderen Stellen des Rings existiert dort noch gar kein Radweg, nicht mal ein kombinierter für Fußgänger und Radfahrer. An der Löhrstraße wird der neue Radfahrstreifen auf dem Tröndlinring dann in die dort bestehende Radverkehrsanlage einbinden, erläuterte Dienberg im Stadtrat.

Zwei-Richtungs-Radverkehr vor dem Hauptbahnhof

„In einem dritten Schritt wird bis zum Herbst 2024 die Fuß- und Radverkehrsführung direkt vor dem Hauptbahnhof geändert“, so der Baubürgermeister weiter. Bislang gab es nur einen kombinierten Fuß- und Radweg vor dem Hauptbahnhof, der zu vielen Konflikten zwischen Fußgängern und Radfahrern führt. Das war einer der Gründe, warum sich die Verkehrsbehörde entschloss, einen separaten Radweg auf die Straße zu verlegen. Wie die konkrete Umgestaltung dann aussehen soll, ist allerdings noch nicht klar. Das Ziel, so Dienberg, bestehe jedoch darin, dass der Radstreifen vor dem Hauptbahnhof künftig nicht nur in Ost-West-, sondern in beiden Richtungen genutzt werden kann. „Weitere Änderungen der Verkehrsaufteilung nördlich der Haltestellen sind nicht geplant“, sagte er. Die Verkehrsführung von West nach Ost im inneren Bereich des Promenadenrings bleibe so, wie sie heute ist. Auch in der Brandenburger Straße und auf dem Georgiring seien keine Änderungen vorgesehen.

Neue Verkehrsführung am Knoten Goerdeler-/Tröndlinring

Auf der westlichen Seite des Innenstadtrings sei eine Umgestaltung der Verkehrsführung im Bereich Goerdelerring und am Knoten Goerdelerring/Tröndlinring „angedacht, befindet sich aber noch einem frühen Planungsstadium“. Als Schwerpunkt nannte Dienberg hier die Radverkehrsführung in Süd-Nord-Richtung. Damit wären dann weite Teile des Innenstadtrings für den Radverkehr erschlossen. Dies war eine Forderung des sächsischen Oberverwaltungsgerichtes aus dem Jahr 2018.

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte seinem Baubürgermeister am Mittwoch im Stadtrat den Rücken gestärkt und bekräftigt, die Reduzierung der Kfz-Fahrspuren auf dem Ring nicht stoppen zu wollen.

Freibeuter beantragen Sondersitzung des Stadtrates

Allerdings gibt es in der Bevölkerung und in der Stadtpolitik massive Kritik am Vorgehen der Stadtverwaltung. Eine Petition, die einen Stopp der Umgestaltung fordert, wurde mittlerweile von mehr als 23.000 Menschen unterzeichnet. Und die Freibeuter-Fraktion hat mit Unterstützung der CDU am Mittwoch die Einberufung einer Sondersitzung des Stadtrates beantragt, um einen Stopp der Neuaufteilung des Verkehrsraums vor dem Hauptbahnhof und den Rückbau der dort bereits vorgenommenen Fahrspurreduzierungen zu erreichen. Die Verwaltung will nun prüfen, ob der Stadtrat formal überhaupt berechtigt ist, in eine verkehrsrechtliche Anordnung der Straßenverkehrsbehörde einzugreifen.